El presidente del PRO confirmó que Vidal no será parte "de la competencia" presidencial

Federico Angelini confirmó que se trata de "una decisión personal". Desde el partido aseguran que la diputada de aldentó a la mesa nacional que no irá por la Ciudad. Resta el anuncio oficial.

El titular del PRO, Federico Angelini, adelantó que la diputada nacional María Eugenia Vidal, no será parte "de la competencia" presidencial para las elecciones 2023 en la que siguen en carrera Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Hasta el momento, la exmandataria bonaerense no oficializó su decisión, pero según pudo saber El Destape informará en breve su papel en los próximos comicios. Desde el partido aclararon a este medio que Vidal les hizo saber a los principales dirigentes que no buscará una candidatura porteña, el deseo del actual Jefe de Gobierno.

En medio de los rumores, Angelini dio a entender que la noticia que dará a conocer Vidal será que desistirá de ir por la Casa Rosada. "Sabíamos que en el día de hoy iba a haber un anuncio por parte de ella, así que hay menos candidatos. Es una decisión personal de no ser parte de la competencia", señaló. Asimismo, descartó que desde el PRO no se respalde su candidatura. "No es que no la estamos apoyando, pero seguramente va a ser parte del proceso", aclaró.

En una recorrida que hizo por la provincia de Misiones ayer, Vidal se refirió al tema y dijo: "Pronto voy a decidir si soy candidata a Presidenta, mi tarea no va a cambiar, voy a seguir acompañando a todos los candidatos en todo el país".

En la misma nota. Angelini sostuvo ante la posibilidad de que se postule en la Ciudad: "María Eugenia es una gran dirigente, con enorme futuro, donde crea que pueda aportar su granito de arena. Hoy nuestro candidato es Jorge Macri y todos lo manifestamos, hasta ella misma". A quien no nombró fue al otro candidato que tiene el respaldo de Rodríguez Larreta y es el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Los dos se mostraron esta mañana en una actividad de gestión.

"Es un orgullo que la Ciudad tenga dos candidatos a jefe de Gobierno del PRO, que son parte de mi equipo. Quirós fue el médico que mejor manejó la pandemia en la Argentina y Jorge Macri, que viene con experiencia de ser intendente de Vicente López. Hay otros candidatos dentro del espacio como (Graciela) Ocaña, (Martín) Lousteau, (Ricardo) Lopez Murphy... Elige la gente", manifestó Larreta. Sobre Vidal remarcó que "es candidata a presidenta, una decisión de ella", sosteniendo que la valora y al respeta y que "es una de las mejores dirigentes políticas que tiene la Argentina".

En medio de la pelea interna del PRO en CABA, el larretismo instala la candidatura de Vidal a Jefa de Gobierno como una posible figura de consenso. Desde el vidalismo aseguran que la decisión sobre si irá o no por la Presidencia llegará "en breve".

Hasta el momento fueron distintas las renuncias de dirigentes del PRO. La más importante fue la de Mauricio Macri, quien había confirmado en marzo que no será candidato este año. En el ámbito porteño, desistieron Emmanuel Ferrario -cercano a Vidal- y la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña -del núcleo de Larreta-. Ahora resta saber si hay un tercer nombre que se baja en el caso de intentar alcanzar una posible "unidad" o al menos, frenar el fuego de la interna opositora.