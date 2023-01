Elecciones 2023: El PJ pone en marcha el motor el 24 de febrero

El día del primer triunfo presidencial de Juan Domingo Perón, el Partido Justicialista apunta a realizar un Congreso para establecer las reglas de juego para decidir sus candidatos.

Con una decena de candidatos a presidente en la oposición, el oficialismo aún da pocas pistas sobre algún movimiento que confirme la estrategia electoral y sus nombres. En principio dará su primer paso en febrero. El PJ Nacional apunta a realizar un congreso el 24 de ese mes, día del primer triunfo en elecciones presidenciales de Juan Domingo Perón en 1946.

El Partido Justicialista tendrá su primer encuentro a nivel país desde fin de agosto del año pasado, cuando se reunió para repudiar la persecución política contra Cristina Kirchner. Fue el 30 y contó con la presencia de Alberto Fernández (presidente del PJ). 48 horas después el arma de Fernando Sabag Montiel casi asesina a la vicepresidenta.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Habrán transcurrido seis meses sin reunión del consejo ni un congreso partidario en el PJ. Esta vez, el motivo será el calendario electoral. "Me parece muy bueno que la fecha sea el 24 de febrero, tiene lo simbólico de ser el día que Perón ganó la primera elección, y juntar ese día al congreso nacional del PJ, que es el órgano máximo, y a sus 800 congresales, que van desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego", expresó el diputado peronista Eduardo Valdés a El Destape.

El ex embajador del Vaticano que tiene diálogo con Cristina Kirchner y Alberto Fernández contó sobre la puesta en marcha del motor electoral que pretende encenderse en febrero: "Ese congreso va a servir para debatir el futuro del Frente de Todos y ver cuáles son las reglas de juego que ponemos para resolver las candidaturas presidenciales. Me parece lo mejor que se puede hacer en el año".

Valdés propone ir paso a paso. Y apunta al trimestre próximo. "Después del congreso, recién a partir de abril que se lancen de candidatos los compañeros que aspiren a la Presidencia". En Casa Rosada ven a mayo como el mes en el que se decidirá parte del futuro del oficialismo, sobre todo de Alberto Fernández. El 18 de mayo de 2019 fue la comunicación de la fórmula del Frente de Todos. Nadie quiere dar pistas de nombres ni una reelección.

En ese contexto, Fernández acaba de relanzar hace una semana una nueva estrategia de comunicación. Se lanzarán spots periódicos donde se revalorizará la gestión y habrá cruces a la derecha y a Mauricio Macri. El mandatario hace diez días que sube al ring al ex mandatario. Lo hizo en su primer video. Este martes también volvió a ese cuadrilátero: “No fui yo ni Cristina los que endeudamos al país”, dijo al inaugurar una ampliación del Hospital Rubén Caporaletti de José C. Paz, donde se anunció la finalización de las primeras 2.838 obras públicas realizadas por el Gobierno nacional en todo el país. Los spots seguirán semanalmente o cada 15 días. "No son electorales ni de campaña", repiten en su entorno para despejar dudas.

Por el momento ningún dirigente del FdT asoma la cabeza sobre las elecciones de este año. Se espera la decisión del Presidente, del PJ, la estrategia electoral y los movimientos de CFK. "No hay que apurarse. Tenemos que tratar de seguir resolviendo las cuestiones económicas, políticas e institucionales, como el juicio político a la Corte Suprema. Tenemos mucho trabajo y tenemos la misma cantidad de esperanza. Pero tenemos que tener las fichas puestas a partir de abril. Estamos gobernando, a nosotros nos pide pide la población que resolvamos los problemas", aclaró el diputado.

Y cerró Valdés en diálogo con El Destape: "Esperamos ese congreso nacional del 24 de febrero para decidir cómo y cuándo se plantearán las aspiraciones presidenciales y cómo las resolvemos. Es muy importante. Tendremos que evolucionar junto con mis compañeros los gustos e ideas, porque por ahí mis gustos no son los de mis compañeros. Me parece soberbio de mi parte decir 'yo pienso tal cosa' cuando también tengo acordar no solo con los propios sino con los aliados del Frente de Todos".

Así comenzará a dirimirse el futuro del peronismo en un 2023 en el que por primera vez desde Perón a la fecha habrá una política, líder y candidata como Cristina Kirchner que estará proscripta, debido a la persecución judicial. "No es renunciamiento, es proscripción", fue la frase destacada del último discurso de la vicepresidenta en Avellaneda. A su alrededor aún no se la descarta y dirigentes de peso como Jorge Ferraresi (intendente de Avellaneda) todavía creen que puede ser parte de la boleta más importante.

Días después del congreso del PJ del 24 de febrero será la apertura de sesiones ordinarias (1º de marzo) encabezada por Alberto junto a Cristina. Será la primera imagen juntos desde aquel acto en Tecnópolis de junio de 2022. Y el 24 de marzo se dará la primera marcha del año con convocatoria plena de movimientos políticos, sindicales y de derechos humanos. La cita será en Plaza de Mayo con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El acto ya fue convocado por CFK en su última aparición. Allí podrían estar las primeras pistas de un 2023 que hoy en el oficialismo solo presenta incertidumbre y nulas certezas.

Así serán las Elecciones 2023

El calendario electoral comenzará el 25 de abril con el cierre del padrón provisorio que el 5 de mayo será publicado. El 15 de mayo es la fecha límite para hacer la convocatoria a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Lo hace el Presidente de la Nación con un decreto que se publica en el Boletín Oficial. El miércoles 14 de junio será el último día que los partidos políticos tendrán para pedir el reconocimiento de alianzas transitorias con las que querrán competir.

Diez días después, el sábado 24 de junio, vence el plazo para que los partidos políticos presenten las listas de sus precandidatos. Cada partido debe oficializar sus candidatos en sus juntas electorales y los modelos de sus boletas y comunicar ambas cosas a la justicia electoral.

El 14 de julio se designarán a las autoridades de mesa y los juzgados electorales deben aprobar las boletas con los candidatos. El 11 de agosto comienza la veda electoral y el 13 de agosto serán las PASO. Dos días después empezará el escrutinio definitivo en cuyo resultado se proclamará a los ganadores que competirán en las elecciones generales que se realizarán el 22 de octubre.

El 2 de septiembre la Cámara Nacional Electoral debe convocar a los candidatos a Presidente de la Nación para el debate obligatorio. El primero será el 8 de octubre y el segundo el 15. Si hay ballotage presidencial habrá un tercer debate que será el 12 de noviembre, siete días antes del balotaje, previsto para el 19 de noviembre.