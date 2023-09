El lado B de Massa en La Rioja: las tres comidas, la tía Sara y la arenga de Quintela

El candidato a Presidente busca reforzar el voto en el norte. Satisfacción por el impacto de la devolución del IVA y la cena con aliento a la dirigencia y guiños entre el gobernador y el ministro. A su regreso, Massa irá a un acto con organizaciones sociales.

“Menos aplausos y más votos”. Así arrancó su fervoroso discurso de bienvenida a Sergio Massa a la La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela. De cara a las generales de estas elecciones 2023, el riojano se puso al frente de la misión de dar vuelta el resultado de las PASO en las que Javier Milei terminó arriba del ministro-candidato.

Massa arribó a la provincia norteña minutos después de las 21.30 del miércoles y a la noche compartió una comida con el mandatario, intendentes, funcionarios y legisladores locales. No solo fue un momento entre compañeros y compañeras peronistas sino una oportunidad para hacer catarsis sobre lo ocurrido en agosto y alentarse entre ellos a mirar para adelante. “Me hago responsable”, soltó Quintela frente al tigrense con sentido de culpa porque Unión por la Patria (UP) no pudo repetir la elección que lo llevó a él a reelegir en mayo por más de 100 mil votos, mientras que Massa llegó a los 60.160 sufragios. Eso sí, hubo un 12% menos de participación en agosto.

“Nada que discutir, ni reprocharnos, y mucho menos entre compañeros”, le devolvió Massa para tranquilizar a Quintela y dejar atrás las primarias para así concentrarse en las generales en las que Unión por la Patria confían con entrar al ballotage por las últimas encuestas que manejan. Un aplauso general cerró ese gesto del tigrense.

“No lo vimos venir”, fue uno de los comentarios más escuchados de la velada en referencia al candidato a presidente de la ultraderecha Javier Milei. La evaluación que se hizo en la tropa riojana, pero que es un planteo que ya Massa escuchó de parte de otros gobernadores, es que la atención estaba puesta en Juntos por el Cambio (JxC) porque se pensaba que el libertario no iba a superar los 20 puntos. “Si nos ponemos las pilas, tenemos que ganar por paliza”, se sinceran con una cuota de autocrítica de que en las provincias “se durmió la siesta” entre los comicios locales y los nacionales.

“Pensábamos que la oposición era Juntos por el Cambio, ahora ya sabemos quién es el adversario”, describieron cerca de Quintela a El Destape para lo que en UP ahora llaman “el primer plato” por las generales. La nueva metáfora que se impuso, después de la futbolera de los dos tiempos y el alargue, es la gastronómica. En ella “la entrada” fueron las PASO, “el plato principal” será lo que ocurra en poco más de un mes y “el postre” sería la anhelada segunda vuelta.

Massa llegó horas después de que se publicó y viralizó su anuncio de ampliación de la devolución del IVA de la Canasta Básica a trabajadores, monotributistas y trabajadores de casas particulares. En la comitiva estaban satisfechos por el impacto de la medida que aplacó, en parte, el mal trago del 12,4% de inflación de agosto. Un parámetro que usa el ministro, según supo El Destape, es mandar este tipo de anuncios de alcance masivo a su mamá y su tía Sara. “Miralo y decime si lo entendés”, le pide a ellas. La respuesta fue con el pulgar para arriba y el ministro sonrió.

Los sondeos de Unión por la Patria no muestran un triunfo de Milei en primera vuelta, ni por 45 puntos ni por 10 de diferencia desde el 40%. Observan que Patricia Bullrich se cayó post PASO porque no encontró un discurso claro para retener los votos de Larreta y evitar fugas. En contraposición, ponderan que Massa ahora está más abocado a la campaña y que con las medidas de los últimos días lo muestran con capacidad de instalar agenda.

Lo seguirá haciendo el viernes cuando envíe el Presupuesto 2024, que lo presentará tal como pide la ley aunque pedirá que se postergue hasta después del 22 de octubre para que con el resultado puesto haya un panorama más claro de la relación de fuerzas. Y lo hará también con el bloque de proyectos (Ganancias, IVA, Empleo PyME y blanqueo) para exponer a Juntos por el Cambio por no querer acompañar iniciativas que apunten a incrementar la recaudación, mejorar el poder adquisitivo de los salarios y generar empleo. La alianza opositora ya avisó que no los aprobará, aunque internamente uno de los referentes de ese espacio admitió a este portal que el ministro-candidato los arrinconó con estas iniciativas.

En paralelo, los debates presidenciales que se realizarán el 1° y el 8 de octubre, en Santiago del Estero y Buenos Aires respectivamente, ya están en el radar del equipo de campaña. Según supo este portal, Massa se preparará en dos días, desde el mediodía a la medianoche. “Van a ser 12 horas cada día”, aseguran.

Sergio Massa regresa esta tarde y se dirigirá a un acto que los movimientos sociales le organizaron en el estadio Malvinas Argentinas. El Movimiento Evita, Barrios de Pie y la CCC reunirán a 15 mil personas para relanzar la campaña “Barrio por Barrio”. Los referentes sociales tienen el contacto con los sectores vulnerables y saben que allí el discurso de Milei llegó. Creen que después de las PASO hay mayor más percepción de la gravedad de la situación y de la posibilidad concreta de que el libertario gane, por eso intensificarán la militancia y la discusión “mano a mano” con las personas.

Además, valoran las últimas medidas como el monotributo productivo y la devolución del IVA de productos de la Canasta Básica Alimentaria y que con ellas “se marca un horizonte sobre para quién se gobierna”. Junto a Massa estarán los referentes de estas organizaciones, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez, pero no estará Juan Carlos Alderete por estar de viaje.

Por delante, el tigrense tendrá actividades en la provincia de Buenos Aires con el gobernador Axel Kicillof y entre ellas se destaca la invitación a un acto que intendentes de UP le organizaron en Ensenada el 27 de septiembre. Ese día, por la mañana, el Movimiento Popular Neuquino y el peronismo le organizaron un acto en esa provincia. Un gesto del histórico partido provincial que estará representado por sus distintas vertientes, entre ellas la que se impuso en los últimos comicios locales y que llevó a Rolando Figueroa a ser el nuevo gobernador.