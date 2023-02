El día después de la mesa política: candidaturas concretas, unidad del FdT y la situación económica

Los protagonistas de la reunión en la sede del PJ dieron detalles del encuentro, pusieron nombres y apellidos a las candidaturas y todos resaltaron la unidad. Convencer a CFK, el factor Massa y la reelección de Alberto Fernández. Cómo jugó cada tema 24 horas después.

Un día después de la reunión del Frente de Todos, los protagonistas dieron detalles del encuentro en la sede del Partido Justicialista, pusieron nombres y apellidos a las candidaturas y todos resaltaron la unidad. Se trató la gestión, la situación económica y la persecución a Cristina Kirchner. Hoy, 24 horas después, hubo tres temas ineludibles: el operativo clamor para convencer a la vicepresidenta, el factor Sergio Massa y la reelección de Alberto Fernández. El ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, definió al mitin: "Fue muy bueno, muy lindo y muy necesario".

De Pedro fue una de las voces más esperadas tras el encuentro ya que fue uno de los protagonistas de la mesa principal que encabezó junto al Presidente y el ministro de Economía. Fernández no tocó el tema hoy en un acto y el tigrense aún no hizo declaraciones. Por eso, la palabra del ministro de Interior tuvo un peso especial.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El funcionario llegó este jueves a la sede de la calle Matheu apenas pasadas las 19 y lo hizo con una sorpresa: acompañado por Máximo Kirchner, cuya presencia estaba descartada. El diputado finalmente se sentó a la mesa junto a otros 32 dirigentes peronistas. "Fue una reunión muy buena, muy linda y muy necesaria. Duró cinco horas", afirmó De Pedro. El ministro quedó conforme con el documento final. "Lo bueno es que se generó el espacio, el lugar donde se tiene que discutir las ideas, los métodos", destacó en una entrevista en Radio Con Vos. "Yo venía pidiendo que como coalición teníamos que tener un ámbito para hablar cómo se discuten las mejores ideas para mejorar la vida de los argentinos. Necesitábamos un espacio para discutir el rumbo del gobierno, las estrategias en un año electoral, escucharnos", explicó Wado.

Uno de los temas principales de la mesa política fue la proscripción a CFK. Y el operativo para convencerla de que sea candidata en 2023. "Hubo un gran compromiso de todos los sectores de realizar un plan de acción para terminar con la proscripción y que Cristina revea su decisión, eso fue con consenso", reveló De Pedro. Contó que el tema CFK "fue parte de lo que todos los sectores pusieron en valor, su caudal político y la valoración de la vicepresidenta en las encuestas". El ministro relató una intimidad: el gobernador Axel Kicillof en medio de la reunión sacó encuestas que tiene de la Provincia de Buenos Aires y mostró cómo la vicepresidenta multiplica por seis a cualquier dirigente.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue parte del encuentro. Se trató de una de las políticas que estuvo de parte del kirchnerismo y fue contundente sobre la cuestión CFK: "No hay posibilidad de vivir en democracia con Cristina Fernández de Kirchner proscripta, la mayoría del pueblo la ve como el futuro y la esperanza y no podemos permitirnos no tener la posibilidad de elegirla". Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, aseveró: "Fue claro en todas las intervenciones que Cristina es la que concita mayor nivel de adhesión y que esta situación de proscripción tiene que ver con maniatar al peronismo y eso es inaceptable", dijo hoy a la mañana en Futurock.

Para que eso suceda, uno de los puntos que se acordaron ayer es un plan de acción para que no exista ningún tipo de impedimento para una eventual candidatura de CFK y también la constitución de una comisión especial para que efectivamente ella desista de no participar en el proceso electoral. Así lo confirmó el gobernador de Chaco, Jorge Milton Capitanich.

Otro de los temas relevantes fue la posible candidatura de Sergio Massa. El cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) y segundo del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, lo sumó al ministro. "Es uno de los principales candidatos a Presidente", dijo. "Si se llega a ordenar la economía, como lo hablamos anoche, el Frente de Todos va a ser competitivo", afirmó.

Alberto Fernández también tuvo apoyo en su núcleo, que estuvo representado en Santiago Cafiero, Juan Manuel Olmos, Agustín Rossi y Victoria Tolosa Paz. La ministra de Desarrollo fue una de las que dio su testimonio tras la reunión. Aseguró que el mandatario "va a ser todo lo necesario para que el Frente de Todos (FDT) gane las elecciones del 2023".

Tolosa Paz contó: "Si el Presidente es candidato o no ya no es un debate porque le ha dicho a toda la ciudadanía y al frente político que él no tiene ningún tipo de restricción para que otro compañero compita con él en unas primarias. Pero si no es candidato, él planteó que tiene una misión que es construir la victoria del frente. Ayer el Presidente dijo: 'No quiero que gane Alberto Fernández, quiero que gane el Frente de Todos'". Las PASO fueron un tema que abrió aguas.

De Pedro fue consultado sobre la posibilidad de su candidatura y la de Massa en una interna junto a Fernández. "La discusión de la mesa es poner las reglas claras. Ayer quedó claro para un sector que eso se puede dar", dijo. Sin embargo, exhibió su rechazo a esa idea de ir a una PASO de esa manera: "Otros pensamos que es muy difícil que haya una PASO contra el Presidente. Será cuestión de consensuar".

Para terminar de delinear todas estas incógnitas ésta no habrá sido la última reunión sino que se vendrán nuevas convocatorias para definir el 2023 en el oficialismo. Alberto Fernández convocará al resto de los partidos que integran el Frente de Todos a una segunda reunión de la mesa nacional.

Así lo contó Fernando "Chino" Navarro, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario en la Jefatura de Gabinete. “El presidente Alberto Fernández anunció que se va a reunir con todos los integrantes de los partidos políticos que integran el Frente de Todos y que ayer no estaban", explicó a Radio Rivadavia. Navarro es uno de los líderes del Movimiento Evita y estuvo presente en la mesa del PJ.

La lista de los 33 asistentes a la mesa política del PJ

Por el lado de Alberto Fernández, además del propio Presidente estuvieron el jefe de gabinete, Agustín Rossi; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el asesor presidencial Juan Manuel Olmos; los ministros Santiago Cafiero (Exterior) y Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), y el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Nación, Fernando "Chino" Navarro.

En cuanto al kirchnerismo, encabezados por el diputado nacional Máximo Kirchner, también fueron el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, y los gremialistas Sergio Palazzo (La Bancaria) y Abel Furlán (UOM).

El massismo también tuvo su presencia. El ministro de Economía, Sergio Massa, fue acompañado por la titular de AySA, Malena Galmarini; la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el ministro de Transporte, Diego Giuliano; y el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Rubén Eslaiman.

Los gobernadores dijeron presente en nombre de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Jorge Capitanich (Chaco) y Mariano Arcioni (Chubut).

Entre los intendentes también estuvieron representados el peronismo más kirchnerista, el referenciado hoy en Alberto Fernández y del Frente Renovador. Allí estuvieron Juan Andreotti (San Fernando), Mario Secco (Ensenada), Fernando Espinoza (La Matanza), Mayra Mendoza (Quilmes), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Mariel Fernández (Moreno) y Lucas Ghi (Morón).

Por último, los cosecretarios generales de la CGT Héctor Daer y Pablo Moyano estuvieron en nombre del gremialismo, como también el referente de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.