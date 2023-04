El candidato del Frente de Todos para las elecciones 2023: quién ganó la encuesta en El Destape Radio

El programa de Roberto Navarro realizó un sondeo para conocer quién es el candidato que los oyentes prefieren que represente al Frente de Todos. La interna fue contra Daniel Scioli, sergio Massa y Jorge Capitanich.

Eduardo "Wado" de Pedro fue el candidato más votado para ser cadidato a Presidente en una eventual interna del Frente de Todos para las elecciones 2023, según una encuesta hecha entre los oyentes de El Destape Radio. Compitió contra Daniel Scioli, Sergio Massa y Jorge Capitanich.

Se trató de un relevamiento en el que votaron más de 12.000 personas a través del chat de en vivo de Youtube durante Navarro 2023, el programa que conduce Roberto Navarro por El Destape Sin Fin.

En total, Wado de Pedo ganó la "interna" en la que participaron los oyentes con un 45% de los votos. El segundo más votado fue, sorpresivamente, el gobernador de Chaco, Jorge "Coqui" Capitanich, con el 34% de los sufragios. En tercer lugar, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, obtuvo un 12% de los votos y, por último, el ministro de Economía, Sergio Massa, cosechó un 9% del total.

La encuesta no incluyó a otros potenciales candidatos del oficialismo, como el presidente, Alberto Fernández, quien hasta ahora no confirmó si será candidato. Tampoco incluyó a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien en diciembre pasado afirmó que no sería candidata porque está "proscripta", aunque dentro del kirchnerismo muchos le piden que revea su decisión mediante el "operativo clamor". En la misma línea, el relevamiento tampoco incluyó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien algunos ven como un posible postulante a nivel nacional en reemplazo de la exmandataria.

Desde el propio entorno del ministro del Interior festejaron los resultados de la encuesta. "Último momento!! Ahora en Radioo El Destape, está ganando el tomate con sabor a tomate", ironizó en un posteo en Twitter la cuenta "La Remisería", manejada por los propios voceros de "Wado".

De todos modos, vale aclarar que, aunque se mueve como potencial precandidato, hasta ahora De Pedro no confirmó oficialmente que vaya a postularse como presidente. Por el momento, solo Scioli, además de Juan Grabois, manifestó abiertamente su intención de ser candidato dentro del Frente de Todos.

En los últimos días, maduró la posibilidad de que el postulante del oficialismo se resuelva mediante la celebración de unas PASO, posiblemente entre dos candidatos, uno de ellos kirchnerista. Esta idea fue respaldada por el propio Wado y por Máximo Kirchner al no haber consenso para llevar un candidato único.