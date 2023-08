Con crítica por el ingreso a los BRICS, Macri respalda a Bullrich y deja atrás su coqueteo con Milei

El expresidente intenta dejar atrás su cercanía con el libertario en medio del reclamo de parte de Juntos por el Cambio. Salió a respaldar a la candidata en su oposición al ingreso al bloque de países emergentes.

De cara a las generales de las elecciones 2023, Mauricio Macri salió a dejar atrás su coqueteo con Javier Milei y respaldó a Patricia Bullrich. El expresidente dejó trascender su cercanía con el libertario en medio del reclamo de parte de Juntos por el cambio. Con críticas al gobierno nacional por el ingreso a los BRICS, ahora salió a apoyar a su exministra de Seguridad con un guiño a su candidatura.

"Concuerdo (con Bullrich). El Presidente nos compromete en uno de sus momentos de mayor debilidad a ser parte de los BRICS mientras Rusia invade Ucrania y a ingresar nada menos que con Irán. Pero cada vez falta menos para que con Patricia la Argentina retome el protagonismo en el escenario internacional que empezamos a construir en 2015", escribió el líder del PRO en sus redes sociales. Es que en su discurso en el Council of the Americas que se llevó a cabo hoy en el Hotel Alvear, Bullrich lanzó: “La Argentina bajo nuestro gobierno no va a estar en Brics”.

Fue horas después de que Alberto Fernández anunciara el ingreso al bloque. El mandatario celebró la inclusión de la Argentina al bloque Brics integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El jefe de Estado destacó que generará un enorme peso financiero que tiene en cuenta "las necesidades de crecimiento, comercio, inversión y bienestar general". Además afirmó que los países que lo integran apoyan a la Argentina en su reclamo por la soberanía de Malvinas. "Abrimos la posibilidad de abrir nuevos mercados, de fortalecer los mercados ya existentes y de desarrollarnos", afirmó en un video.

Bullrich sostuvo que Fernández está “en una situación de enorme debilidad y sin poder ejercer su cargo de mandatario”. Dijo que “el Presidente acaba de comprometer a la Argentina a la entrada a los Brics, mientras se desarrolla la invasión a Ucrania y, con más razón, junto al ingreso de Irán, país con el que la Argentina tiene una herida abierta profunda por los ataques terroristas antisemitas en nuestro territorio y antiargentinos”. Asimismo, se manifestó a favor de “un orden internacional basado en reglas para preservar la paz y el respeto del derecho internacional"

El "canciller" de Bullrich que se encarga de los temas de política exterior es Federico Pinedo. Y dijo sobre los Brics: "No podemos ser socios políticos de Rusia mientras invade a Ucrania y de Irán, mientras no se somete a nuestra Justicia por los atentados terroristas".

El apoyo de Larreta

En el Council of the Americas estuvo el rival de Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta. Se volvieron a mostrar juntos. Y la respaldó. “En la PASO eligieron a Patricia, yo la apoyo y voy a estar al lado de ella para ganar la elección. Voy a poner todo para que seas presidenta, Patricia, y para que Juntos por el cambio vuelva al gobierno nacional”, cerró el alcalde.

En primera fila estaban otros referentes de Juntos por el Cambio como Jorge Macri y Clara Muzzio, la fórmula para CABA que le ganó a Martín Lousteau. También el jefe de gabinete de Larreta, Felipe Miguel, hoy en la cuerda floja por su apoyo a Lousteau en la campaña. Y se encontraban los ultramacristas Sabrina Ajmechet y Fernando Iglesias.