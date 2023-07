Cómo será la votación en las PASO 2023 con la Boleta Electrónica en CABA: probá el simulador

El gobierno porteño dispuso un simulador para las y los votantes y en “puntos de alto tránsito” instaló 150 dispositivos para que el ciudadano practique. Todavía hay dudas sobre la seguridad del sistema de votación.

Estas elecciones 2023 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debuta la la Boleta Única Electrónica (BUE). El Gobierno porteño lanzó una campaña de difusión sobre cómo será la votación en las PASO con este sistema. A diferencia de otras jurisdicciones, en las PASO las y los porteños deberán votar con doble urna para elegir candidatos locales y los nacionales con la modalidad tradicional de papel. Hoy instalaron 150 dispositivos de votación electrónica en "puntos de alto tránsito" para que la ciudadanía practique. Todavía hay dudas sobre su seguridad.

El domingo 13, los más de 2,5 millones de porteños y porteñas deberán concurrir a los lugares de votación autorizados, donde notarán que las autoridades de mesa estarán ubicadas dentro de cada una de las aulas y no en las puertas de ingreso como habitualmente ocurre.Posteriormente, cada votante podrá elegir entre los candidatos a cargos nacionales de Presidente y Diputados y Diputadas a través de la boleta papel, las que estarán distribuidas en un "cuarto oscuro móvil" compuesto por un biombo de cartón de más de dos metros de altura.

Luego, el ciudadano colocará el sobre en la urna y recibirá de las autoridades de mesa la BUE y -con ella en mano- se trasladará hacia otro sector del aula en el que estará situado el dispositivo de voto electrónico. Una vez seleccionados los candidatos locales de Jefe y Jefa de Gobierno, Legisladores y Legisladoras y Juntas Comunales, regresará a la mesa para introducir el segundo voto en la urna restante y así concluirá el circuito establecido para sufragar en la Ciudad de Buenos Aires.

El esquema de doble votación fue dispuesto por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para que coincidiera el cronograma de los comicios porteños con la convocatoria nacional en las instancias de elecciones primarias, generales y un eventual balojate. A diferencia de años anteriores, la organización de la votación local está a cargo del Instituto de Gestión Electoral, que viene recibiendo cuestionamientos desde las agrupaciones políticas porteñas respecto del cumplimiento de los lineamientos fijados por el Código de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo votar con la Boleta Única Electrónica en las elecciones CABA: simulador paso a paso

En este marco, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un simulador de voto con BUE para que los votantes puedan ensayar el proceso de elección, con la opción de hacerlo por agrupación política, o por categoría.

Cómo votar con la Boleta Única Electrónica

La autoridad de mesa te entrega una BUE en blanco y retira frente al elector el primer troquel.

Colocá la boleta en la ranura de la máquina de votación en el sentido que indica la flecha.

Podés optar por votar por agrupación política o por categoría. Las categorías son: Jefe de Gobierno, diputados de la Legislatura y miembros de la Junta Comunal.

Cuando completes tu voto, hacé clic en "Imprimir". La máquina imprime el voto elegido.

Volvé a la mesa con la boleta plegada por la línea de puntos (para mantenerlo en secreto).

Frente a la Autoridad de Mesa, cortá el segundo troquel y entregalo.

Finalmente introducí la boleta en la urna para emitir tu voto.

Cómo votar en blanco con la Boleta Única Electrónica

El paso a paso para votar en blanco tiene particularidades de acuerdo si el elector decide votar por agrupación política o por categoría. Si se vota por agrupación política el voto en blanco contabiliza tanto para Jefe de Gobierno como para legisladores porteños y comuneros. Sin embargo, en el voto por categorías se puede elegir votar en blanco en una determinada categoría, pero emitir un voto afirmativo en las demás instancias.

En qué comuna voto

La Ciudad de Buenos Aires está organizada en 15 Comunas que cuenta con una Junta Comunal, cuyos integrantes son elegidos por el voto popular. Una por una, todas las comunas porteñas:

Comuna 1: Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución

Comuna 2: Recoleta

Comuna 3: Balvanera y San Cristóbal

Comuna 4: La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya

Comuna 5: Almagro y Boedo

Comuna 6: Caballito

Comuna 7: Flores y Parque Chacabuco

Comuna 8: Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano

Comuna 9: Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda

Comuna 10: Villa Real, Monte Castro, Versalles, Floresta, Vélez Sarfield y Villa Luro

Comuna 11: Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita

Comuna 12: Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón

Comuna 13: Núñez, Belgrano y Colegiales

Comuna 14: Palermo

Comuna 15: Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas

Voto Electrónico en CABA: aprobado con auditorías a medida

Las conclusiones de las auditorías realizadas por la UBA y UTN sobre el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) que monopoliza la empresa MSA indicaron que es seguro y apto para votar en las elecciones porteñas. Sin embargo, estas pruebas fueron parciales, sin la información completa, con poco tiempo, sin atacar al sistema para encontrar fallas y donde incluso confirman que la BUE no resguarda el secreto del voto.

Un solo punto ya invalida las conclusiones de la auditoría: la UBA dejó por escrito que "la empresa MSA, en conjunto con el IGE (Instituto de Gestión Electoral), manifestó que el software recibido no es el definitivo al momento de la realización del presente informe". ¿Qué significa? Que avalaron un sistema que no será el que se use en las elecciones porteñas. ¿Cuál se usará? No se sabe. El voto electrónico en CABA, vale recordar, fue privatizado con la única empresa que lo provee, MSA, cuyos servidores ya fueron hackeados en 2015 en las elecciones que llevaron a Rodríguez Larreta por primera vez a la jefatura de gobierno porteña.

Tanto la UBA como UTN reconocieron que no hicieron la prueba de transmisión de datos, solo analizaron la documentación técnica. No se realizó una prueba de campo de la transmisión.