Elecciones 2023: Chubut y la última chance de una foto de unidad celebratoria para Juntos por el Cambio

Se espera que la elección en esa provincia encuentre a Bullrich y Larreta en un mismo escenario, pero con un mejor contexto. Quiénes son los equilibristas que evitaron la caída en la grieta de la interna para captar votos de todos los sectores.

En el listado de dirigentes nacionales alineados con uno u otro bando aparecen, más allá de la interna, algunos grises. Puntos de contacto que intentan sobrevivir a la batalla nacional entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich con la intención, cual equilibristas, de no caer al precipicio y mantenerse en la soga para llegar de la campaña a las elecciones 2023 en una sola pieza. El último caso antes de las PASO es el de Chubut, aunque no el único. El senador Ignacio Torres logró mantener cierta autonomía como para conseguir una foto con todos. O al menos eso se mostró como el plan a seguir.

Torres, que protagonizó la primera gran interna federal de la alianza con una división de aguas fuerte y un cruce feroz entre Mauricio Macri y Gerardo Morales para alinear tropas, logró la unidad en la provincia luego de una batalla local con la dirigencia de la UCR. Finalmente, apareció como el favorito por estas horas y la oposición se volvió a emocionar con una posible foto triunfal antes de las PASO.

Por estas horas, los bandos de Larreta y Bullrich confirmaron las presencias de los dos dirigentes el domingo en la provincia. La última vez que se los vio juntos fue en la derrota en Córdoba capital, donde viajaron para acompañar a Rodrigo de Loredo. Podría ser la última foto de los dos bandos en un mismo escenario antes de los resultados del 13 de agosto porque, hasta la fecha, no se confirmó la chance de un búnker conjunto sino más bien lo contrario. Pero aún en construcción.

Otros dirigentes y candidatos "neutrales"

Así como Torres, tal vez más cercano a Larreta, se mostró imparcial, también lo hicieron otros dirigentes que, en sus estrategias locales, necesitan los votos de todos. De los duros confesos y de los duros cuidadosos. Le pasó a De Loredo, otra de las voces neutrales en esta interna cambiemita cuyo apoyo para uno u otro presidenciable se mostró como codiciado. Sobre todo porque, en cada uno de los casos, el jefe de Gobierno mostró más recursos que la ex ministra de Macri.

Luis Juez tampoco inclinó el barco para uno u otro lado, aunque se mostró visiblemente molesto con Larreta por su intento de sumar a Juan Schiaretti a JxC en pleno cierre de listas nacionales y días antes de la elección a gobernador en Córdoba. El senador no llegó a subir al escenario el domingo pero también estuvo para acompañar a De Loredo. Se quedó en la escalera pero, según se manifestó desde su entorno, fue por una cuestión de tiempo y no por un malestar con cierta dirigencia apostada junto al perdedor.

Así como Juez pudo estar más incómodo con los manejos de Larreta, se especuló con que De Loredo pudo haber sentido la misma molestia con el campamento halcón que le proveyó una candidata a concejal vinculada a una persona ligada a causa de narcotráfico. Por el momento, en la ancha avenida del medio pero piezas clave para una provincia central.

En el listado de codiciados neutrales no puede dejar de mencionarse a Gustavo Valdés. El gobernador de Corrientes todavía tiene largo camino por delante como jefe de la provincia, con un enorme caudal de votos para respaldar su gestión, y ninguna urgencia por decidir entre uno y otro. Sonó como posible vice de Larreta pero, luego, por sus intenciones de manejar el Comité nacional de la UCR y diferencias con el manejo del partido en manos de Morales, se distanció y se mostró próximo a Bullrich.

Sin embargo, nunca terminó de cerrar acuerdo con la líder de los halcones y el jefe de Gobierno se encargó de mantenerlo en la zona imparcial al visitarlo para festejar los resultados de una elección legislativa local que lo revalidó. Valdés será una pieza clave, no sólo por la aceptación en su provincia sino por su ubicación como un referente de los gobernadores del Norte.

Fue él, por ejemplo, el que logró que otro de los ahora neutrales, Leandro Zdero, fuera precandidato a gobernador en Chaco, ganara su interna y ahora mostrara expectativas de triunfo en una provincia difícil. Lo mismo con Martín Arjol, en Misiones, que perdió pero recibió los abrazos de toda la alianza.

De los mencionados, Chaco logró lista de unidad para las nacionales, también Chubut y Corrientes pero no Córdoba, donde Bullrich hizo prevalecer su poderío. Donde también se consiguió la uniformidad a nivel país fue en Entre Ríos, con otro que se mostró equilibrista. Rogelio Frigerio, más próximo al armado larretista, se mostró cómodo con todos y recibió a cada uno de los dirigentes. Tan es así que irá colgado de las dos boletas presidenciales para disputar su PASO con el radical Pedro Galimberti.

En el listado probablemente haya más nombres, desde el campamento bullrichista se lo mencionó a Marcelo Orrego, una pieza fundamental en San Juan donde, tras la exclusión de Sergio Uñac y una interna peleada en el peronismo, triunfó y será el nuevo gobernador. El actual diputado es un aliado dentro de JxC.

Pero probablemente una de las caras neutrales más fuertes sea la de Jorge Macri, que bancó hasta último minuto para no tener que jugársela ni por uno ni por la otra. Su posición no sólo iba a tener incidencias en la CABA, sino también en la elección bonaerense al ser un referente central de la primera sección electoral.

Después de internalizar que Larreta no cesaría en su acompañamiento a todos los candidatos de JxC - dado que nunca terminaron las recorridas con Martín Lousteau-, Macri tendrá una lista de unidad en la Ciudad y al tener elecciones concurrentes no irá pegado de la boleta de ningún presidenciable pero se declaró imparcial.

Esta imparcialidad también alcanzó al conurbano. Vicente López se transformó en uno de los dos municipios de toda la provincia que no tendrá PASO -el tercero evitará la instancia por ir con boleta corta- y su postulante, Soledad Martínez, recibió a todos. En las últimas semanas hubo ruido por la aparición de una lista del radicalismo de Gustavo Posse, compañero de Diego Santilli, pero se aseguró que hubo conversaciones para bajarla y que no jugará para no complicar el camino al 13 de agosto, cuando se elegirá entre esta fórmula y la de Néstor Grindetti junto a Miguel Fernández.