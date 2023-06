Candidato único o PASO: Alberto y Massa no logran un acuerdo

El Presidente y el ministro de Economía se reunieron mano a mano de manera imprevista en la Casa Rosada tras suspender actividades. El Frente Renovador amenaza con abandonar el Gobierno. El mandatario se mantiene en su postura para hacer las internas. El funcionario pide consenso.

Alberto Fernández y Sergio Massa se reunieron este miércoles de manera imprevista en la Casa Rosada. Fue un encuentro que duró casi dos horas y media. Ambos suspendieron actividades a último momento. Se debatió la estrategia electoral tras el contundente comunicado de los gobernadores, quienes pidieron lista de unidad para las elecciones 2023. Sin embargo, no hubo acuerdo. El mandatario se mantiene en su postura de que se deben dirimir internas y el funcionario pide consenso. En los últimos días, el Frente Renovador amenazó con la posibilidad de que Massa salga del Gobierno.

"No hay espacio para el consenso que se podría generar para ir con candidato único", expresaron en Casa Rosada desde el círculo de Fernández a El Destape al finalizar la reunión. El Presidente no está en contra de ir con un candidato único, pero cree que no hay camino posible para que eso suceda. "Sigo apoyando las PASO", se le escuchó decir tras el encuentro con Massa, según reveló una persona del entorno de Fernández.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En medio de la reunión, desde el massismo anticiparon a El Destape que “fue muy fuerte la postura de los gobernadores sobre la lista de unidad”. Entonces, afirmaron, ese hecho aceleró la reunión entre el presidente y su ministro. Además adelantaron que el congreso del Frente Renovador que se viene este sábado “no será un congreso más”. En medio de este clima de expectativa, tras la reunión en Rosada de este miércoles, en el Ministerio de Economía prefirieron no dar detalles sobre la reunión y difundieron la agenda económica que se trató en el encuentro. Esquivaron todas las preguntas sobre candidaturas y PASO.

En el Gobierno, en tanto, afirmaron que, antes de la reunión con Massa, Alberto no había leído el comunicado de los gobernadores peronistas que se difundió por la tarde. Allí, los mandatarios provinciales reunidos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) pidieron "la construcción de una lista de unidad con integración de carácter federal".

A este tenso contexto su suma que en las últimas horas hubo voces de massistas que advirtieron sobre la posibilidad de que Massa salga del Gobierno, si hay PASO. El ministro de Transporte, Diego Giuliano, por ejemplo, sostuvo que "en este contexto, el esfuerzo que se hace para que el país salga adelante con grandes expectativas depende de no tener ninguna situación de inestabilidad externa creada por disputas y posicionamientos individuales". Este miércoles, su par bonaerense, Jorge D'Onofrio, fue aún más contundente: si el oficialismo "no demuestra voluntad de ganar, no creo que se siga contando con Massa en el Ministerio de Economía".

Este tema no fue tratado en la reunión entre Alberto y Massa, según supo El Destape. Desde Casa Rosada dicen que Alberto "tampoco anduvo leyendo qué dijo el Frente Renovador en los últimos días".

Además, Fernández sigue sosteniendo que no tiene ningún candidato preferido, aunque la mayoría de los analistas lo vinculan con el embajador en Brasil, Daniel Scioli. Este jueves, el mandatario va a compartir en Pilar un acto justamente con él, uno de los pocos precandidatos ya lanzados del Frente de Todos y una de las figuras más criticadas por el entorno de Massa.

Por otro lado, Alberto y Massa repasaron la agenda económica, que incluyó un balance de la gira del ministro por China, donde logró ampliar el swap y un panorama muy optimista para el ingreso a los BRICS en agosto. Además se trató el acuerdo con el FMI. "Está avanzado, pero es un trabajo arduo", contaron en Rosada tras la reunión. El tigrense viajaría la semana que viene a Washington. Por último, este miércoles también hubo tiempo para hablar sobre el anuncio de alivio fiscal en aguinaldo por Ganancias, el monotributo y el nuevo régimen de impulso al sector automotriz.

Cierre de alianzas y listas, gran expectativa

Sin un acuerdo a la vista, un encuentro entre las los líderes de las tres patas del Frente de Todos aún se ve lejana. Si bien hay optimismo de que no habrá ruptura en la coalición y que se resolverá en los días finales, que se junten Cristina Kirchner, el Presidente y el ministro hoy es una fantasía. Alberto sigue sin hablar con Cristina.

Así y todo, desde el riñón de Fernández creen que hay tiempo aún, pese a que el 14 cierra el plazo para presentar las alianzas y el 24, las listas. Sobre el debate por la apertura del espacio a otros partidos externos (debate que está quebrando a Juntos por el Cambio) en el Gobierno afirmaron: "Tenemos que sumar a los que se quieran sumar, pero que quieran el mismo país". Y pusieron como ejemplo la relación de Alberto con CFK: "Tienen ambos muchas diferencias pero quieren el mismo final como país".