Axel Kicillof cruzó a Mauricio Macri por su promesa ante los empresarios: "La salida no es con ajuste y dinamita"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires cruzó a Mauricio Macri en el contexto de las elecciones 2023. También cuestionó que no se haya investigado a los autores intelectuales del atentado contra Cristina Kirchner.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a las elecciones bonaerenses y afirmó que "la salida no es con ajuste y dinamita", en referencia a las propuestas de la derecha tanto de Javier Milei como de Juntos por el Cambio.

"Es un momento de mucha incertidumbre, pero se trata de instalar que la sociedad se derechizó, ahora no quiere al Estado y que la salida es con más neoliberalismo. Eso no es cierto", consideró Kicillof este martes en diálogo con Roberto Navarro por Navarro 2023 en El Destape Sin Fin.

En ese contexto, agregó que “nuestra sociedad está conmocionada por todo lo que pasa pero no creo que pueden imponer ajuste y dinamita. No es la salida con ajuste y dinamita”. De este modo, se refirió a las recientes declaraciones de Mauricio Macri, quien afirmó en abril pasado, en un encuentro ante empresarios, que "cada vez más gente se enoja y que cree que hay que dinamitar todo. Yo creo que hay que dinamitar casi todo". A su vez, Macri hizo referencia así a Milei, quien frecuentemente afirma que es necesario "dinamitar" el Banco Central.

El gobernador reconoció además que “no son elecciones fáciles”. Aunque suena como precandidato a la reelección, hasta ahora su postulación no fue oficialmente confirmada por el Frente de Todos, ya que algunos consideran que tiene posibilidades de ser candidato a Presidente, opción que él rechaza.

Por otra parte, sobre la elevación a juicio de los autores materiales del atentado a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof dijo que “no podemos dejarlo pasar. Persiguen a Cristina y encubren a quienes la intentaron matar”. De esta forma, rechazó que la jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti, no haya investigado quiénes fueron los autores intelectuales del intento de magnicidio.

“Nos enteramos de que Caputo le compraba mesitas de luz a los que fabricaban las guillotinas y no los van a investigar”, agregó en ese sentido. Y señaló que "no se puede elevar la causa a juicio con la tesis de que son tres loquitos indignados, pero no tienen conexiones financieras".

Además, el gobernador destacó: “hoy estamos volviendo a provincializar hospitales como en Pilar y San Vicente”. “Vidal tenía 36 proyectos y no terminó ninguno. Nosotros quintuplicamos el esfuerzo. Llegamos al triple de lo que hizo Vidal en cuatro años. Nosotros lo hicimos en dos años", destacó. “Al macrismo cuando le tocó gestionar la Provincia y el país agarró el pico para demoler porque cerró escuelas”, concluyó.