FdT: los posibles candidatos se muestran en horas definitorias

El gobernador formoseño Gildo Insfrán llegará este martes a Buenos Aires para terminar de definir la inscripción de la coalición oficialista. Se supone que luego llegará el momento de la definición de las candidaturas. Eduardo "Wado" de Pedro y Daniel Scioli, que se perfilan como contendientes en las PASO, siguieron en la campaña por posicionarse.

El miércoles vence el plazo para la inscripción de alianzas y las versiones en el Frente de Todos -o como se denomine luego del trámite en la justicia electoral- sostienen que será el momento de las definiciones de fondo. Mientras tanto, los posibles candidatos buscaron posicionarse con miras a conseguir el lugar deseado. El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, bien ubicado para convertirse en el candidato presidencial por el sector que conforman el kirchnerismo y el massismo, estrenó un formato de video con el actor Esteban Lamothe, en el que amagó anunciar algo, pero no. Su nombre tiene que calzar en un esquema en el que también se ubiquen Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner. El casi seguro contrincante en las PASO, el embajador Daniel Scioli, se mostró en un nuevo plenario con la ministra y postulante a la gobernación Victoria Tolosa Paz, mientras buscan sumar apoyos entre la dirigencia peronista, cosa que no está fácil.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, se sumó a la postal del triunfo del peronismo del Norte Grande el domingo en Tucumán, con el contundente resultado obtenido por Osvaldo Jaldo contra Juntos por el Cambio. El formoseño, que preside el congreso nacional del PJ, llegará este martes a Buenos Aires para terminar de resolver la inscripición de la coalición oficial, un trámite que deberá incluir también las reglas del juego por las que se regirá la competencia interna en las primarias. Por ejemplo, de qué manera se distribuirán los cargos entre las listas que se presenten. Está definido que se hará con sistema D´Hont pero falta resolver el piso porcentual a partir del cual el que pierde entra en el reparto, un dato que es fundamental para las listas minoritarias que apuntan a incluir a algunos nombres en la boleta.

Respecto a la denominación, hay una opinión mayoritaria acerca de que se lo cambiará, para separar la nueva oferta de la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, hasta ahora, nadie presentó una propuesta formal de nombre alternativo a Frente de Todos. "En ninguna reunión que haya estado yo en los últimos días escuché a alguien plantear un nombre distinto", comentaba ayer un dirigente que viene participando de los diálogos formales. Para que el cambio de nombre tenga algún sustento debería incorporarse alguna nueva fuerza política. Se mencionaba al Frente de la Concordia de Misiones y a Juntos Somos Río Negro, pero no había ninguna confirmación y quedaban pocas horas.

En el -por ahora- Frente de Todos adelantaban que, luego de la inscripción de la alianza, llegaría el momento de la confirmación de las candidaturas, principalmente porque se sabrá también qué sucederá con Juntos por el Cambio. Wado de Pedro aprovechó la gran elección en Tucumán para mostrarse en el escenario de triunfo junto a Jaldo y Juan Manzur y plantear una crítica a la Corte Suprema, que había suspendido el comicio. "No hay cautelar ni partido judicial que pueda proscribir el sentimiento de un pueblo", afirmó, que viajó como ministro del Interior pero principalmente como posible candidato nacional, el único en esa noche victoriosa.

Luego de que Sergio Massa confirmara en el congreso del Frente Renovador la posibilidad de una PASO, las acciones de Wado subieron. Massa dijo que su fuerza participará de la contienda, pero a su lado aseguraban que si hay interna, el ministro de Economía no se postularía para la presidencia. Dado que Cristina Kirchner ya avisó que no será ella quien convenza a Axel Kicillof de desisitir de presentarse por un nuevo mandato por la gobernación y buscar la presidencia, el único que quedó posicionado hacia la Casa Rosada del sector es Wado.

Por otro lado, el ministro siempre se mostró dispuesto a la competencia interna. En su equipo creen que le servirá para fortalecer su figura y dejar de ser únicamente "el candidato de Cristina". En el equipo ya trabajan varios prestados desde el Instituto Patria, que ayer jugaron con una definición electoral en un video con Lamothe, con quien suele ser objeto de memes por su parecido. "¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Vas a ser candidato?", preguntaba el actor en los avances. Finalmente no hubo anuncio. "No lo haríamos en un video con un actor", bromeaban en el entorno del ministro.

Si bien la mayoría daba como un hecho la candidatura presidencial de Wado, había dirigentes del kirchnerismo que insistían en mantener viva la posibilidad de que el lugar finalmente lo ocupe Kicillof. "Máximo y Massa quieren que sea Axel", aseguraba un referente que había hablado en las últimas horas con ambos. Una versión surgida el fin de semana alineaba a Axel para la presidencia, Massa para la senaduría, Wado para encabezar la lista de diputados y Máximo para la gobernación bonaerense. Varios comenzaron a repetirla, no queda claro si por información propia o para no aparecer afuera de la movida. El gobernador bonaerense está convencido de que debe ir por un nuevo mandato en la Provincia, distrito que, por otro lado, resultará clave tanto en las PASO como en la general. Si Cristina ya aclaró que no será ella quien haga cambiar de parecer al gobernador, no quedaba claro quién podría convencerlo.

No eran esos los problemas del otro sector. Scioli será candidato a presidente y Tolosa Paz a gobernadora, eso está bien definido, ahora la tarea que les queda es conseguir apoyos dentro de la estructura del peronismo. Nada sencillo. En ese plan, vienen realizando plenarios en diferentes localidades y ayer fue el turno de la ciudad de Buenos Aires. "Sólo hay una salida para resolver los problemas: la política y la voluntad de la gente", insistió el embajador en Brasil en su cotidiano pedido para que haya PASO. Un deseo que está cerca de ser cumplido.