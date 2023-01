Alberto resaltó los logros de su gestión: "Los peronistas sabemos que mejor que decir es hacer, Macri"

El Presidente apuntó contra el líder de Juntos por el Cambio y contrastó ambas gestiones. "El que prometió 'pobreza cero' y dejó el país con mayor desempleo y con un montón de gente hambrienta se llamó Macri", lanzó.

El presidente Alberto Fernández cruzó fuerte a Mauricio Macri al contrastar ambas gestiones. Tras hacer un repaso de los logros conseguidos en estos tres años, lanzó: "Yo no miento. Los peronistas sabemos que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, Macri". Criticó la influencia del macrismo en la justicia y recordó cuando el líder de Juntos por el Cambio tildó de "fracasada" a la sociedad argentina. "Somos una sociedad formidable, lo único frustrante fue el presidente que tuvimos", advirtió.

En el marco de una entrega de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires, el Presidente cruzó duramente a su antecesor Mauricio Macri, que había señalado que la palabra del actual presidente "perdió valor". Fernández afirmó que hizo todo "aquello que me iba a comprometer a hacer", para luego contrastar acciones de su gobierno con el del fundador del PRO.

"El que prometió que iba a hacer 'pobreza cero' y dejó el país con mayor desempleo y con un montón de gente hambrienta se llamó Macri. De lo que me he ocupado yo es que nadie en el presente pase hambre en la Argentina y los más necesitados reciben el auxilio del estado", lanzó Fernández.

Fernández también apuntó contra los vínculos del macrismo con la justicia. "En mi gobierno nunca usamos a la justicia para perseguir a nadie, (...) los jueces no son invitados para arreglar sentencias (y) los espias no recorren tribunales para manipular causas", señaló. También destacó que durante su mandato "la libertad es absoluta y prefiero que sea asi antes que coartar la libertad".

El mandatario, acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, y la secretaria de Hábitat, Micaela Villaverde, también deslizó críticas contra la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia para la capital nacional por la Coparticipación Federal. En ese sentido, señaló que las viviendas del Procrear son financiadas con el reparto de fondos nacionales, para luego acusar a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta de no priorizar las política habitacionales.

Si bien reconoció no estar "contentos con cerrar el año con 94%" de inflación anunciado ayer por el Indec, pero, señaló que pese a que "los agoreros anunciaban un final catastrofico", "terminamos" el año "con tranquilidad social" y "8 puntos arriba de la inflación para los trabajadores formales".

Aludiendo a frases del ex mandatario, Fernández señaló que nunca se "animaria a decir que los almenanes son una raza superior" o que "los Derechos Humanos son un curro en una Argentina que ha perdido 30000 seres queridos" o que "los salarios son un costos y que hay que hacer una reforma laboral para quitar derechos". En ese marco, sentenció: "No me animaria porque soy peronista y porque los argentinos fumos distintos en America Latina por los derechos que dimos a los que trabajan".

El contraste entre gestiones comenzó a ser impulsado por Fernández en un anuncio, con tintes electoraristas, en los que recuerda la frase dicha por Macri en la que definió que Argentina es una "sociedad fracasada".

"La nuestra no es una sociedad fracasada, es maravillosa que se ha recuperado mil veces de los Macri que han pasado por Argentina", señaló el Presidente, para luego cerrar: "Cuando termine este tiempo vamos a tener una Argentina pujante, a no bajar los brazos somos una sociedad formidable lo unico frustrante fue el presidente que tuvimos".

Los funcionarios encabezaron la entrega de 178 viviendas ubicadas en los barrios de Nueva Pompeya y Parque Patricios de la Ciudad de Buenos Aires, en el Desarrollo Urbanístico Estación Sáenz, realizadas en el marco del PROCREAR II.