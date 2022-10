Alberto Fernández, sobre las elecciones 2023: “No es momento de hablar de candidaturas”

El Presidente se manifestó tras los dichos de Máximo Kirchner y buscó bajarle el tono al debate interno en el Frente de Todos.

Alberto Fernández busca bajarle el tono a la discusión interna y las chispas dentro del Frente de Todos en relación a una eventual búsqueda por la reelección en las elecciones 2023. El Presidente de la Nación afirmó: “No es momento de hablar de candidaturas”. Fue tras las declaraciones de Máximo Kirchner de este lunes a El Destape Sin Fin.

El mandatario le respondió así al medio Cenital cuando fue consultado sobre el debate tras la frase del líder de La Cámpora. Kirchner ayer expresó sobre el 2023: “Hoy por hoy no tiene candidatos el peronismo. Alberto dijo que sí. (Sergio) Massa dijo que no, y creo que Cristina tampoco va a ser”.

Por su parte, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof analizó también el panorama de cara a las elecciones 2023 en El Destape Sin Fin y habló de la posibilidad de la candidatura de Cristina Kirchner a la presidencia. "Si me preguntás en primera persona, a mí me gustaría", planteó Kicillof con respecto a la candidatura de la hoy vicepresidenta.

Kicillof afirmó que la vice "es quien conduce el movimiento político más importante del país" y que "tiene todas las condiciones para ser presidenta. "Si me preguntás en primera persona, a mí me gustaría pero, obviamente, la decisión de la candidatura es por ese doble carácter: por ser ella y por ser quien conduce. La decisión está en sus manos. Uno no tiene derecho a pedirle", aseguró.

En la otra vereda, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ratificó la intención de que el presidente Alberto Fernández compita el año que viene en las Primarias del Frente de Todos. “El tema es muy simple acá: si hay que competir, hay que competir y no hay que temerle”, aseguró en Radio Con Vos.

Asimismo, Aníbal explicó: “El Presidente fue el primero que dijo que todo el mundo que tenga vocación de participar tiene que hacerlo y está la PASO abierta; él se somete a ser uno de los candidatos que va a competir”.

También dio su punto de vista Teresa García, presidenta Bloque de Senadores bonaerenses del Frente de Todos. En AM 750 desarrolló: "La gente ya le dijo que no a la reelección de Alberto". Y agregó: "El peronismo tiene que volver a ganar en nuestro país y volver a convencer a la ciudadanía. Necesitamos un peronismo cerca de las soluciones. No es lo que hemos tenido hasta ahora".

Máximo en El Destape Sin Fin

El dirigente de La Cámpora dijo que hace "mucho" que no habla con el presidente, Alberto Fernández: "No tengo idea en qué andan", manifestó. "Lo que vamos a hacer muchos ciudadanos y ciudadanas, es no votarlos", dijo Kirchner al referirse a la oposición liderada por el exmandatario, Mauricio Macri. Ante eso, explicó que desde el peronismo se buscará "la a mejor opción". "Si hay segunda vuelta hay segunda vuelta", aclaró.

- ¿Cuáles son los candidatos del peronismo?, le preguntó Roberto Navarro, durante la entrevista concedida a El Destape Sin Fin. "Hoy por hoy no tiene", indicó Máximo. "Alberto creo que ha dicho que sí. Por lo que he leído, (el ministro de Economía Sergio) Massa, dijo que no; y creo que y creo que Cristina (Fernández de Kirchner) tampoco va a ser, así que habrá que ver".

"Creo que no, creo que ha hecho un gran esfuerzo. Si me preguntas, un poco lo veía ayer, lo de los hijos de Sergio, que le decían que no, que sí (se postulara). El desgaste es muy grande en una presidencia y el esfuerzo que ha hecho Cristina es enorme. Ha hecho, incluso, el esfuerzo de ceder cuando era naturalmente la candidata a presidenta en 2019, y seguramente había ganado", analizó Kirchner.