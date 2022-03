Alberto Fernández habló de "primer mandato" y abrió la puerta a la reelección

El Presidente se expresó indirectamente sobre la posibilidad de ir por otros cuatro años, en medio de las tensiones dentro del Frente de Todos de cara a la votación en el Congreso por el acuerdo con el FMI.

El presidente Alberto Fernández hizo referencia a la posible reelección. Lo hizo al hablarle a Mario Ishi, intendente de José C. Paz. Aseguró: "Antes de que mi mandato termine, en este primer mandato que tengo, yo te garantizo que van a tener el Polo Industrial que necesitan para darle trabajo a los hombres y mujeres de José C. Paz".

Se da esta frase en medio de las tensiones dentro del Frente de Todos de cara a la votación en el Congreso por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Con este comentario, si bien nunca se habló de candidaturas, desde diferentes sectores comenzaron a especular con una posible búsqueda de reelección de cara al 2023. La frase no pasó desapercibida. Incluso, esto se suma a lo que dijo varios meses atrás cuando habló sobre una PASO del Frente de Todos en el año de la elección presidencial.

Su frase apareció pese a que varios compañeros de la alianza Cambiemos adelantaron que votarán en contra. "La oposición ha tenido una posición muy responsable al decir que hay que evitar el default y honrar la deuda externa. En la mesa de Juntos por el Cambio ya hemos facultado a los jefes de bloque para que articulen los mecanismos para que el gobierno pueda tener su ley", agregó.

Fernández hizo referencia al enorme crédito que tomó el ex mandatario con el Fondo Monetario Internacional y aseguró que Mauricio Macri "endeudó al país como nunca antes", pero confió en que pese a ello los argentinos "seremos capaces de levantarnos".

En este mismo sentido, el mandatario añadió que él, en su condición de Jefe de Gabinete, trabajó junto con Néstor Kirchner "incansablemente para poner de pie a la Argentina, esa recuperación siguió con Cristina (Fernández), pero en el 2015 llegó Mauricio Macri y todo volvió atrás". En un acto por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en el partido bonaerense de José C. Paz, el mandatario también añadió: "Endeudaron al país como nunca antes nadie lo endeudó".

Por otro lado, Alberto Fernández apuntó contra Juntos por el Cambio, que "se ofende y se rasga las vestiduras y cuando uno les dice lo que hicieron", en relación al endeudamiento con el FMI que contrajo el gobierno de Mauricio Macri. Fernández destacó además una carta que le envió hoy su par de México, Manuel López Obrador, en la que, según contó, le pidió: "Tené confianza vos, vas a ganar". En otro tramo de su discurso, Fernández reivindicó la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al advertir que "no le tocaron tiempos fáciles cuando gobernó" el país pero "nunca bajó los brazos".

Asimismo, Fernández reivindicó hoy la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner, al advertir que "no le tocaron tiempos fáciles cuando gobernó" el país, pero "nunca bajó los brazos".



"Quiero que tomemos el coraje que tuvo Cristina cuando tuvo que gobernar el país en años difíciles. Tuvo que soportar la crisis de 2008, cuando el mundo estalló cuando el capitalismo financiero se llevó muchas economías, y también tuvo que soportar la gripe aviar, y nunca bajó los brazos, y siempre se apoyó en lo mismo que yo me apoyo: el pueblo", dijo al encabezar un acto por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras​ en el municipio bonaerense de José C. Paz.

Hizo esas declaraciones a horas de la votación clave para el oficialismo. Entre jueves y viernes arranca el debate en la Cámara de Diputados el acuerdo con el FMI, que dividió aguas dentro del Frente de Todos.

Hoy Cristina Kirchner lanzó un mensaje sobre las mujeres y usó como tónica a la unidad. "El camino siempre es la organización, la unidad, la defensa de lo conquistado y la lucha por lo que aún nos falta. En este Día Internacional de la Mujer trabajadora, sigamos avanzando compañeras, con amor y con firmeza", escribió.