Alberto Fernández gira por las provincias que elegirán gobernador este domingo

El Presidente arrancará este lunes por La Pampa, donde se espera que el gobernador Sergio Ziliotto sea reelecto. También estará en Salta y Tierra del Fuego.

Alberto Fernández girará la próxima semana por las provincias que tendrán elecciones a gobernador el domingo, en medio de la tensión del Gobierno con la Corte Suprema por la suspensión de los comicios en Tucumán y San Juan donde se esperaban triunfos del peronismo. El Presidente estará en La Pampa, Salta y Tierra del Fuego.

Todas las encuestas son favorables a los oficialismos en los tres distritos. El mandatario arrancará este lunes por La Pampa, donde se espera que el gobernador del PJ Sergio Ziliotto sea reelecto. Inaugurarán juntos el centro territorial para mujeres en situación de violencia.

Será una forma de nacionalizar la elección. Esta semana el Jefe de Estado actuó de la misma manera. El lunes estuvo en La Rioja para acompañar y mostrarse con uno de los ganadores del domingo pasado: Ricardo Quintela.

En La Rioja se dio un importante triunfo del Frente de Todos, en la disputa de los tres tercios contra Juntos por el Cambio y los libertarios, donde la derrota de Martín Menem fue un cachetazo para Javier Milei.

Así y todo, en la casa Rosada entienden que en cada provincia los oficialismos ganan más allá de la imagen presidencial o del peronismo a nivel nacional por las particularidades en la economía de cada distrito. "Hay que salir un poco del microclima porteño", rezongan en el Gobierno.

El jueves, Fernández aterrizará en Salta para continuar con inauguración de obras públicas. En esa provincia también se espera otra reelección, la de Gustavo Sáenz. El excandidato a vicepresidente que acompañó a Sergio Massa en 2015 es favorito en todas las encuestas. ​

Y finalmente, el Presidente terminará su gira el viernes por Tierra del Fuego. Allí se espera una paliza de Gustavo Melella, que irá por cuatro años más como mandatario provincial. Así Alberto cerrará una semana con fotos con los posibles ganadores del domingo.

El Frente de Todos aún no pudo capitalizar o nacionalizar al 100% los triunfos provinciales porque está a la espera de la definición de los candidatos presidenciales, algo que supo aprovechar Juntos por el Cambio, como lo hizo en Jujuy con el triunfo de Carlos Sadir que unió a Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau.

De alguna manera esta gira de Alberto intenta saldar esas fotos de posibles candidatos del FdT que no se pueden dar aún con los ganadores provinciales. En el medio, se espera una definición sobre Tucumán y San Juan.

Juan Manzur ya decidió que no irá como vice de Osvaldo Jaldo porque el máximo tribunal no lo habilitó y en su lugar irá Miguel Acevedo. En San Juan habrá este domingo elecciones pero no a gobernador y se espera la decisión de Sergio Uñac, el gobernador que iba por la re.

"Todos ya saben que hay una persona que llamó al presidente de la Corte y le dijo 'Dejá de pisar las causas a ver si podemos parar el 5 a 0 que se viene el domingo que viene'", dijo este jueves el senador del FdT José Mayans. Si las encuestas no fallan, será 3-0.