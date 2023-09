Alberto Fernández, a Milei por las elecciones 2023: "No somos negacionistas ni parte de la casta"

El Presidente criticó a la ultraderecha y así se pliega a la campaña de Unión por la Patria para confrontar con el candidato presidencial de cara a las generales.

El presidente Alberto Fernández se metió en la campaña de cara a las generales en estas elecciones 2023 y trató de "negacionistas" a Javier Milei y Victoria Villarruel, quien este lunes impulsa un acto para reflotar la teoría de los dos demonios con la que quiere equiparar el terrorismo de Estado con acciones llevadas a cabo por organizaciones guerrilleras. Milei es el elegido por Unión por la Patria para confrontar modelos de país camino a los comicios del 22 de octubre.

"No somos negacionistas ni de la situación económica, ni del cambio climático, no de la dictadura que vivió esta Patria", aseguró Fernández desde San Juan donde fue a hacer entrega de 788 viviendas. "No es un tiempo fácil, pero los difíciles se hablan diciendo la verdad, no negando", sumó.

También se refirió a otro de los latiguillos que usa el canddiato presidencial de ultraderecha en el que le apunta a la "casta", como una manera de cuestionar a los políticos y sin hacer distinción ideológica. Fernández aprovechó para criticar a los asesores económicos de Milei, entre los que se destacan exfuncionarios ligados a Domingo Cavallo y que impulsan ideas que llevaron al país a la crisis del 2001. "Tampoco somos parte de una casta. La casta verdaderamente protegida por los que dicen estar en contra la casta es la casta económica que posterga el desarrollo del país para serguir concentrando el ingreso en unos pocos", marcó.

Fernández admitió que el Gobierno tiene conocimiento del problema de la inflación y cómo se erosiona el poder adquisitivo de los trabajadores. "Ese problema no se resuelve sacando al Estado del medio. Cuando dicen que van a achicar el gasto del Estado, el 70% son jubilaciones y asistencia a los que más necesitan", apuntó.

Frente a las personas que se acercaron al acto, interpeló: "¿Piensan que un banco se iba a encargar de construi estas casas o darles un crédito para hacerlas?". Allí resaltó que "el 65% de la obra pública está en el norte argentino".

