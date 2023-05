A 50 días del cierre de listas: qué estrategias evalúa el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires

Las horas corren y los momentos de definiciones están a la vuelta de la esquina. La posibilidad de desdoblar las elecciones sigue vigente. ¿Qué hará Axel Kicillof?

El próximo 24 de junio es la fecha límite para el cierre de listas y presentación de los candidatos de cara a las elecciones PASO de agosto. En ese sentido, el hermetismo dentro del Frente de Todos es absoluto. Lo cierto es que todos los dirigentes del espacio coinciden en un solo aspecto: la lapicera la tiene Cristina Kirchner y cuando ella defina, todo se ordenará. Y lo más importante, todos se encolumnarán detrás de esa estrategia política.

Amén de ello, la danza de candidatos y candidatas comenzó hace unas semanas, y las especulaciones también. Entre los principales nombres dentro del Frente de Todos en la provincia más poblada de la Argentina, el destino del actual gobernador Axel Kicillof se lleva la mayoría de las miradas.

Pero en La Plata, además de nombres, las incógnitas también están en las fechas. Desde el entorno del mandatario sostienen que la posibilidad de “desdoblar” las elecciones no se descarta: “Es una decisión que aún no está tomada”, remarcaron a El Destape y dejaron la puerta entornada para ir por ese lugar. ¿Cuál es la fecha límite para jugar esa carta?: “90 días antes de la fecha que quieras convocar”, indicaron del otro lado con un calendario en la mano.

Sobre la estrategia de desdoblar explicaron que “no sólo depende de si Cristina es candidata o no”, sino también de “cómo continúa el gobierno nacional, cómo salen las elecciones provinciales que ya desdoblaron, cómo se ordena el Frente de Todos al cierre de listas y cómo sigue la situación económica”.

Entonces, ¿Qué hará Kicillof? ¿En dónde jugará? ¿Y con quiénes? Si bien a principio de año el propio mandatario confirmó en una entrevista que “estaba para un mandato más”, lo cierto es que, tras el acto de Cristina Fernández en el Teatro Argentino el pasado 27 de abril, el escenario podría verse resentido. Las sensaciones de los ministros bonaerenses en las inmediaciones del emblemático teatro estaban encontradas. “No sé si nos mudamos”, confesó uno de ellos haciendo alusión a una campaña que más que provincial podía llegar a ser nacional.

En tanto, el mandatario comenzó a sumar actos con organizaciones sociales, almuerzos con todos los gremios existentes (lo hizo en 2 oportunidades en menos de 10 días y sumó más de 100 sindicatos) y a tener prolijos los números de su gestión. La semana entrante, en el marco de las paritarias con docentes y estatales, otorgará una nueva suba salarial para - al menos - empatarle a la inflación y seguirá recorriendo el interior bonaerense.

Por otra parte, y sobre la posibilidad de que Kicillof dispute “la lapicera” y cole a los suyos en cargos legislativos la respuesta desde su entorno fue tajante: “No es algo que lo desvele”. Cuatro años atrás, cuando su nombre encabezó la boleta para la gobernación, el dirigente priorizó el armado de un gabinete con los suyos a perderlos en oficinas de la Legislatura bonaerense. Pero el escenario en este 2023 no es para nada parecido. Por ello, la idea que el mandatario llene esos casilleros no se descarta en la mesa chica del gobernador: “Es algo que Axel puede usar como estrategia de negociación”.

La vicegobernación, ¿también en disputa?

“Nosotros estamos muy conformes con Verónica (Magario)”, remarcaron desde Casa de Gobierno. Casualmente, desde el entorno de la Vicegobernadora la sensación de conformidad es recíproca: “Nosotros queremos seguir trabajando con Axel”, recalcaron desde el espacio de la ex intendenta de La Matanza. Lo cierto es que Magario, en cada acto con Kicillof, aprovecha los flashes presentes para mostrar una foto que sirva de fórmula.

Sin embargo en los últimos días quien se sumó a la contienda fue Victoria Tolosa Paz. La ministra albertista coquetea con la posibilidad de estar en la misma lista que Kicillof. Incluso, el pasado 22 de abril realizó un plenario en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias, en Ensenada. Fue la única oradora y por todos lados el slogan era uno solo: “Camino a la Victoria”. Nada de sutilezas.

“No está definida la estrategia en la provincia, si hay candidaturas únicas o si hay dos o tres fórmulas a la gobernación”, remarcó Tolosa Paz el jueves de esta semana. “Tenemos que seguir pensando que nadie sobra en el Frente de Todos, que cada militante político puede no encontrarse identificado con la gestión de Axel Kicillof y que hay hombres y mujeres que podemos representar también la sumatoria de ideas”, dijo Tolosa Paz en declaraciones a TN.

No conforme con ello, la ministra desafió: “No sé cuál es el miedo que puede tener alguien a someterse a 40 años de democracia al voto popular para que se definan las fórmulas”, y agregó: “Yo no digo que la solución es lista única o PASO, todavía esa definición no se dio, cuando se dé se establecerán las reglas, las fórmulas, y todos los jugadores que no se sientan sintetizados por el gobernador Kicillof irán a una PASO”.

Sin sacarle el culo a la jeringa, desde el entorno de Tolosa Paz no le bajan el tono y refuerzan la idea de un final abierto: “Todo está en veremos”. Sin sacar los pies del plato redoblan la apuesta: “Ella tiene aspiraciones y su base de armado es la provincia de Buenos Aires”. Además insistieron en que es necesario que “(primero) Alberto y Cristina” (y no así Massa) “se sienten y definan”.

Finalmente, desde una de las oficinas del Gobernador se refirieron a la posibilidad de cambiar el nombre de la Vice y lo ningunearon: “solo escuchamos versiones periodísticas al respecto, nunca nadie lo planteó seriamente”. En la misma sintonía está el espacio de Magario: “No vamos a opinar sobre eso”, remarcaron mientras coordinaban actividades en conjunto con el mandatario provincial.