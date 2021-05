Elecciones 2021: Massa mira hacia la Ciudad y busca disputarle el centro a Larreta

Massa apelará a una estrategia distinta a la de otras elecciones en la Ciudad. Eje en alivio fiscal, juventud, urbanismo y seguridad. Buscará conquistar el voto de la clase media para ampliar el Frente de Todos en el territorio gobernado por el macrismo.

Sergio Massa busca, de cara a las elecciones 2021, reconstruir su espacio en la ciudad de Buenos Aires y lo relanza con el nombre de Frente Renovador Todos en la Ciudad con una serie de propuestas que apuntarán a la clase media trabajadora. Con eje en el alivio fiscal, el crecimiento económico sustentable, la juventud, el urbanismo y la seguridad buscará ampliar el Frente de Todos para disputar el voto blando en el territorio de Horacio Rodríguez Larreta, un distrito difícil en los comicios para la coalición que gobierna el país.

El Frente Renovador fue variando sus figuras más visibles en las últimas elecciones y nunca se consolidó en la Ciudad a tal punto que no tiene representación en la Legislatura ni en el Congreso. Según supo El Destape, Massa no quiere cometer los mismos errores que en el pasado. Buscará consolidar su equipo técnico en la Ciudad antes que un candidato para encabezar una lista. “Tenemos que construir de abajo hacia arriba”, afirman cerca de Massa. El presidente de la Cámara de Diputados asegura que los reclamos de la clase media, los empresarios pymes y los jóvenes por la crisis económica heredada de Macri y agravada por la pandemia no son atendidos por el PRO y es allí donde ve la posibilidad de crecer electoralmente.

La primera buena noticia en materia de alivio fiscal y de fuerte impacto en el bolsillo de los porteños y las porteñas tiene que ver con un proyecto de su autoría y es la baja en el impuesto a las ganancias. Según las estimaciones del Frente Renovador, el mes que viene unos 157 mil vecinos de la Ciudad dejarán de pagar el impuesto, lo que se traduce en un incremento salarial que, esperan, se vuelque en la reactivación del consumo interno.

Una vez que la situación epidemiológica lo permita, la idea de Massa es visitar pymes en la Ciudad para llevar propuestas para fomentar la inversión y el crecimiento del sector. Una de ellas ya tiene media sanción en Diputados y tiene que ver con el alivio fiscal a las pequeñas y medianas empresas. “Buscamos que los porteños tengan más recursos para emprender, más oportunidad de crecimiento”, destacan en el massismo.

La idea de Massa es visibilizar los equipos técnicos de su espacio en la Ciudad, que tiene como referente al abogado y especialista en políticas públicas Juan José Tufaro. Actualmente es el secretario sindical adjunto de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) y su nombre suena para integrar alguna de las listas de la coalición en la Ciudad. Es parte del Frente Renovador desde la primera hora y en quien Massa delega la difusión de las iniciativas con impacto local.

En el marco de un año donde las campañas electorales pasarán más por las redes sociales y los medios de comunicación que en las calles por los riesgos de contagios de coronavirus, a Tufaro se lo vio activo en las últimas semanas no solo difundiendo los proyectos como el de Ganancias que tiene a su líder político como autor sino también señalando déficit de políticas en la Ciudad en materia de primer empleo y de vivienda para los jóvenes. “La Ciudad carece de una política de créditos y planes de vivienda para que los jóvenes y la clase media trabajadora tenga acceso a la casa propia”, advierte.

El Frente de Todos busca replicar en la Ciudad la unidad exhibida a nivel nacional y apuesta a Massa para ampliar el espacio en un territorio porteño y a su agenda de temas enfocada en la clase media para correrse al centro y atraer el voto desencantado con el macrismo. Massa apuesta a instalar más aún su imagen y a ganar representatividad legislativa en el territorio que concentra más de 2.500.000 electores para así fortalecer más su espacio dentro del Frente de Todos.