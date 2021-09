Kicillof, en el acto de La Bancaria: “La Patria es el otro y la salud es el otro”

Los candidatos del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires participaron de un acto que encabezó el gobernador. Máximo Kirchner cruzó a Mauricio Macri por sus declaraciones destituyentes.

Los precandidatos a diputados y diputadas del Frente de Todos (FdT) por la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y el jefe del bloque oficialista en la Cámara baja, Máximo Kirchner, encabezaron en Vicente López un acto de campaña junto al titular de la Asociación Bancaria y precandidato a diputado, Sergio Palazzo.

Allí, el mandatario provincial dijo que “la patria es el otro y la salud es el otro”, y se refirió a la administración de la pandemia: “Digan lo que digan en la provincia de Buenos Aires no faltó una respirador, no faltó un médico, abrimos hospitales y tuvimos que estar y así fue. Y así como no faltó una cama y un respirador, no va a faltar una vacuna en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina, porque la patria es el otro, y la salud es el otro”.

El Gobernador detalló que “después de 20 meses terminamos de negociar una deuda con los acreedores, porque aunque no lo digan, la deuda fue tomada con total irresponsabilidad y era impagable. Vidal nunca pidió una disculpa, nunca hizo una autocrítica y de la deuda que tomó la ex gobernadora, el 94% de esa deuda vencía en el periodo siguiente, es decir, nos tiró el problema, y esto afecta la vida de cada uno de las y los bonaerenses”.

El encuentro, convocado en respaldo de las precandidaturas de Tolosa Paz y Gollan, se realizó en la sede del Club Atlético Banco de la Nación Argentina, ubicado en Zufriategui 1251 de Vicente López.

De esta forma, Kicillof detalló que “luego de haberse endeudado, inició lo que siempre sigue a los procesos de endeudamiento y empezó el ajuste. 19% ajustó el presupuesto en educación, 25% el presupuesto de seguridad y 9% el presupuesto de la salud, pero los intereses de la deuda crecieron un122%. Si hacemos memoria comprendemos bien por qué la ex Gobernadora cruzó el riachuelo y la General Paz, porque hizo un desastre en la provincia de Buenos Aires”.

Por su parte, Máximo Kirchner pidió a la militancia que “tenemos que seguir cuidándonos, porque las vacunas están y además de convencer a la mayor cantidad de argentinos y argentinas, vayamos a buscar a los que no se han vacunado”. Además, se refirió a las declaraciones del ex presidente, Mauricio Macri, quien dijo que si el gobierno perdía las elecciones “se tenía que ir”. “Le pido que recupere el centro, que baje un cambio, que tenga una autocrítica porque gobernó muy mal”, dijo Kirchner y agregó: “No somos superiores moralmente a nadie pero tampoco inferiores. Si a él (Macri) lo habilita a decir que si un gobierno pierde se tiene que ir, ¿Qué pasa si ganamos? ¿Piensa Macri antes de hablar?”.

Si hacemos memoria comprendemos bien por qué la ex Gobernadora cruzó el riachuelo y la General Paz, porque hizo un desastre en la provincia de Buenos Aires, dijo Kicillof COMPARTIR:

Finalmente, Sergio Palazzo, indicó que “necesitamos que los compañeros den los debates que necesitamos, es un imperativo moral dar ese debate, porque se define qué clase de futuro queremos”.

“Voten al Frente de Todos porque va a recuperar la economía, porque tiene proyectos inclusivos y porque somos nosotros los que vamos a defender los intereses de los trabajadores. Pusimos el cuerpo y el alma cada vez que un trabajador nos necesitó en los 4 años de Macri y acá vamos a seguir”, finalizó.