El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se expresó a favor de la posibilidad de cambiar la fecha de las elecciones 2021. Kicillof señaló que su postura se debe al contexto epidemiológico y dijo que sigue de cerca lo que pasa en Brasil, en Chile, en Uruguay. "Se suspendieron las clases, hay ciudades enteras paradas, decir ‘bueno estamos en campaña electoral’ me parece una frivolidad y un riesgo, así que hay tiempos para estas cuestiones y hay que estar atentos a esto”, marcó.

Consultado por medios locales de Mercedes, ciudad que visitó para entregar escrituras, agregó que su postura no se basa en lo económico. "Cuando empezó esto, yo lo dije ‘no me van a encontrar hablando a costa de la política’, porque para eso, tal vez lo más barato es que una sola persona se siente en un edificio en la ciudad de Buenos Aires y decida por todos nosotros, es baratísimo desde el punto de vista económico y carísimo desde el punto de vista de los resultados, así que yo no lo miro desde ahí”, afirmó.

En ese sentido Kicillof volvió a hacer hincapié en la pandemia del coronavirus: “No podemos ignorar la situación epidemiológica. Si entramos en una segunda ola y empezamos a tener que tomar medidas y recaudos más rigurosos, tenemos problemas de contagios y a eso le sigue la enfermedad y la muerte. Y una sociedad en esas condiciones, encarar un proceso electoral es algo que es complejo”.

Fue así como afirmó que “hay que supeditar el calendario electoral a la realidad, y la realidad es una pandemia”, y agregó que “me parece muy bien que se discuta donde se tiene que discutir que es en el Congreso Nacional; si el Congreso Nacional resuelve que se va a posponer el calendario electoral, la provincia de Buenos Aires indudablemente lo va a acompañar”. El mandatario explicó que está "la obligación de coordinar el calendario provincial con el nacional porque sería ridículo elegir concejales en un día y después los diputados nacionales, tendríamos 4 elecciones en vez de dos, y va en sentido contrario con lo que vengo explicando”.

Por último, pidió “tener parámetros objetivos, médicos, lógicos que todo el mundo entienda y nadie se haga el vivo con esto, si me conviene o no me conviene, y pensemos en la salud de la gente”.