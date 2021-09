Juan Zabaleta: "La derrota nos interpeló, nos faltó sensibilizarnos ante los argentinos"

El ministro de Desarrollo Social se refirió al resultado de las PASO y destacó las medidas del Gobierno nacional que "pone políticas públicas en la calle de cara a la gente".

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, analizó la coyuntura política y social tras el resultado de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y destacó que "todos los días el Estado pone políticas públicas en la calle de cara a la gente". En este marco nombró las nuevas medidas llevadas adelante por el Gobierno nacional como Mi Pieza, la iniciativa que tiene por objetivo dar asistencia económica para el mejoramiento y ampliación de viviendas de mujeres que residen barrios populares.

"El Gobierno está tomando decisiones y acertando las demandas y la sociedad fundamentalmente hombres y mujeres que la pasaron mal durante los 4 años del macrismo y la pandemia, que siguen esperando que sigamos al lado de ellos y este es un ejemplo", remarcó respecto al nuevo programa que lanzó el Gobierno nacional.

En declaraciones a El Destape Radio, el funcionario hizo referencia a cómo el Gobierno nacional analiza la situación social ante los formadores de precios. "Productores y empresarios tienen que entender que pretendemos que sean más solidarios y que queremos que a todos los argentinos le vaya bien”. “Para que a algunos argentinos sectorizados le vaya bien, tuvieron a Macri donde a los poderes y al capital financieron le fue bárbaro y a millones de argentinos le fue mal, nosotros queremos revertir eso, querremos cuidar el bolsillo de la gente ".

Por el otro lado, remarcó que como ministro su tarea es visibilizar los mercados descentralizados. "Lo que tiene que hacer desde los municipios comprometernos más en este sentido y cuidar el bolsillo de los argentinos", afirmó Zabaleta quien ratificó que “no nos va a temblar la mano en hacer lo que haya que hacer para seguir cuidando a los que menos tienen”. “Tengo mucha expectativa en lo que viene y no hay que mirar una elección. Una elección es una circunstancia sino todos los días la realidad de los argentinos y dar una respuesta", resaltó.

Resultado de las PASO

Sobre el resultado de las PASO, el ministro reflexionó que en el Frente de Todos “perdimos porque no pudimos responder a las demandas económicas". "Se hizo mucho, se cuido a nivel sanitario y se descuido esto y ahora se están tomando medidas. El peronismo siempre es mejora de salarios”, sostuvo el funcionario.

"La derrota nos interpeló: nos faltó sensibilizarnos ante los argentinos y entender que la plata no alcanza”, admitió y enfatizó que "hay indicadores que no están derramando en el trabajo genuino, en lo que reclaman millones de argentinos pero no es mirando atrás y enojarse".

"Menos saco y corbata, menos red social y más apoyar la mano en el hombro de un jubilado y entender qué le pasa, si eso lo entendemos vamos a pasar el 14 de noviembre y mejorar el país", agregó.

Ante las críticas de la oposición sobre las últimas medidas del Gobierno, aseguró que "no importa que nos digan que ponemos plata en el bolsillo por las elecciones". “Cuando teníamos 30 mil contagios por día, decían que éramos una infectadura. Ahora nos acusan de irresponsables”, disparó

Por último destacó la unidad del Frente de Todos. "En la diversidad y en las diferencias se fortalece el Frente De Todos, que sigue siendo el que representa la esperanza de millones de argentinos y argentinas. No es unidad para ganar una elección sino para mejorar la vida de los y las argentinas", completó.