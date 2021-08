Fuerte repudio por el mensaje antisemita de un abogado macrista contra Myriam Bregman

El abogado, cercano al macrismo y furioso anti-k, compartió en Twitter una publicación que contenía un comentario antisemita sobre la dirigente del FIT.

La violencia que se desatan en las redes sociales por parte de un sector radical no solo se queda en temas políticos, sino también en discriminaciones que no pueden ser toleradas. El ex miembro del Consejo de la Magistratura, Alejandro Fargosi, difundió un comentario antisemita contra la candidata del FIT, Myriam Bregman.

El abogado, muy activo en forma de troll en redes sociales, subió una imagen a sus redes sociales en la que se puede leer que, supuestamente, había dicho que no "cantaba el himno porque no me representa y porque soy de izquierda". En esa foto también se lee que dice "Militante judía" haciendo hincapié, justamente, en el origen de su apellido en un claro acto de antisemitismo contra una dirigente de la izquierda.

Abogado, con 66 años, Fargosi ahora es parte del Partido "Valores para mi país" donde comparte lista con Cynthia Hotton. Ligado históricamente a la UCR y al PRO, tiene una larga historia cercana a la derecha.

A raíz de ese comentario, las redes sociales empezaron a manifestar su repudio contra el comentario antisemita del abogado operador macrista. Entre las personas que se solidarizaron están el premio Nobel de La Paz, Adolfo Pérez Esquivel; Carlos Sueco Lordkipanidse y diversos periodistas.

Después del generalizado repudio, el abogado macrista trató de defenderse con un par de menajes. Allí no solo no admitía el error, sino que también buscó reivindicar el nacionalismo, no obstante no le quedó otra que admitir su equivocación y borrar la publicación.