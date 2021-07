"Fue ministro y duró 15 días": el tenso cruce entre Vallejos y López Murphy en TN

La diputada del Frente de Todos descolocó en vivo al precandidato opositor y le marcó su error de hacer propuestas idénticas a la del gobierno de Mauricio Macri.

La diputada nacional del Frente de Todos Fernanda Vallejos tuvo un enfrentamiento en vivo en TN con el precandidato a diputado nacional Ricardo López Murphy, que irá a la interna de Juntos por el Cambio en Ciudad de Buenos Aires. La legisladora indicó que las propuestas del político opositor son las mismas de los "cuatro años que gobernó Macri y de cuando fue ministro de la Alianza" en el que "duró quince días en el cargo porque la sociedad lo rechazó profundamente".

En este sentido, aseguró que los "desafíos" de la Argentina no se van a resolver con las "recetas" del Gobierno de Mauricio Macri que condujeron a la "recesión" y a "la inflación más alta de las últimas tres décadas", y descartó una devaluación luego de las elecciones.

"Por la misma razón que lo echó en quince días, es que el pueblo echó al Gobierno de Macri en diciembre del 2019", dijo Vallejos a López Murphy en el aire de TN

Por su parte, López Murphy cuestionó los manejos de la pandemia del coronavirus y también el "festival" de dólares que a su criterio existe en la economía argentina, sumando los "impuestos extravagantes" que se aplican actualmente.

Como respuesta, Vallejos arremetió: "Nos condujeron a tres de cuatro años de recesión y nos hicieron cerrar el 2019 con la inflación más alta en las últimas tres décadas, que multiplicaron la desocupación, la pobreza y la desigualdad y nos dejaron endeudados hasta la coronilla". Además, agregó que "el mayor periodo de fuga de capitales de la Argentina" porque "habían eliminado las políticas de administración cambiaria".

El precandidato a diputado de Juntos por el Cambio se desligó completamente al escuchar los fundamentos de Vallejos y expresó: “No me hago cargo de un gobierno del que no participé, acabo de entrar a la coalición. Ahora es un frente más amplio que intenta poner freno a las políticas internas y externas que han llevado al país a esta situación”.

También, en varios puntos del debate, López Murphy se encargó de comparar la situación de Argentina con la de Venezuela o Cuba. Pero Vallejos lo frenó en seco: “Nosotros no somos Venezuela, Cuba, Nicaragua ni ninguno de esos países hermanos a los que tanto se estigmatiza. Por un sin fin de razones hace imposible la comparación con esos países y, además, me parece desagradable hablar peyorativamente de otros países que tienen sus problemas y los tienen que resolver, como nosotros debemos resolver los nuestros”.

“Yo no hago chicanas, pero con los problemas de Colombia y de Chile, el Presidente se refirió al gobierno de Duque y al de Piñeira, ¿ahí no corría la no injerencia?”, preguntó López Murphy, con enojo. "Opinar políticamente no es injerencia. Injerencia es lo que ha hecho Mauricio Macri que ha mandando armamento para colaborar con un golpe de Estado”, interrumpió Vallejos, en referencia al envío de armas a Bolivia por el que se está investigando a la gestión de Juntos por el Cambio.

Respecto a una posible devaluación luego de las elecciones, la legisladora afirmó: "En las condiciones objetivas que tiene la economía hoy, no hay ningún motivo para estar pensando que pueda haber alguna situación de inestabilidad como a veces se quiere plantear. Tenemos hoy por hoy el frente cambiario bien administrado".

"Cada vez que gobierna el peronismo y llegamos a una elección o un momento de cierta trascendencia, aparecen estos pronósticos agoreros donde parece que siempre son pronósticos de catástrofe. La catástrofe cambiaria que se pronosticaba para 2014-2015 ocurrió entre 2016 y 2019 cuando vino Macri".

