Espert se metió en la interna de Cambiemos y rechazó una alianza

El dirigente político y economista afirmó que "puede competir solo" con su propio partido de cara a las próximas elecciones.

El dirigente político y excandidato a presidente de la Nación, José Luis Espert, negó rotundamente la posibilidad de que su partido, Avanza Libertad y Juntos por el Cambio concreten una alianza de cara a las próximas elecciones legislativas. Los rumores fueron muchos y ante la interna en Cambiemos surgieron muchas preguntas e incógnitas en relación a los posibles candidatos. ¿La razón? Sostiene que "puede competir solo" en todos los frentes.

Sobre este tema, el economista manifestó sobre la principal alianza opositora de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a realizarse en septiembre próximo: "Nunca hubo ninguna chance de unión y ahora menos, por el despelote que tiene Juntos por el Cambio adentro". Mientras que destacó que su partido "tiene candidatos en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, entonces puede competir solo" y aseguró "no vamos a bajar ninguna candidatura: o participamos de la PASO o vamos por afuera, que es lo más probable porque la PASO está en vías de extinción".

Por otro lado, en relación a Avanza Libertad, expresó en diálogo con Radio Rivadavia: "Nosotros podemos hacer una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires". Mientras que, siguiendo por la misma línea electoral, apuntó contra el actual gobernador: "El gran enemigo que tiene la provincia de Buenos Aires es Kicillof, con aspiraciones presidenciales en 2023. Por eso, propuse como iniciativa una gran PASO entre todos los opositores al gobierno de Kicillof".

Al parecer esta idea de "todos vs. Kicillof" no corre más y frente a esto, Espert apuntó directamente contra Cambiemos: "Parece ser que para Juntos por el Cambio es más importante el cargo que ir contra los verdaderos enemigos del país, que es el kirchnerismo". Y añadió: "No hay nada más funcional para el kirchnerismo que Juntos por el Cambio". Para cerrar dijo que "el populismo es una droga", al igual que el kirchnerismo y sentenció: "Estamos muy complicados, haber caído en esta categoría es una mala noticia, ojalá la gente se despierte".