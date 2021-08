"Esconden su proyecto político": la fuerte denuncia de Tolosa Paz a los candidatos de Juntos

La precandidata a diputada del Frente de Todos criticó la estrategia de campaña de la oposición y remarco su inestable unidad frente a las elecciones legislativas.

Victoria Tolosa Paz dejó en evidencia a Juntos y a su estrategia de campaña de cara a las elecciones 2021. En primer lugar, la precandidata de diputada de la Nación reconoció que aunque digan lo contrario, "Juntos está cada vez más separados". Además, sostuvo que en esta campaña la oposición se está encargando de ocultar su proyecto político al que "la sociedad quiso dejar atrás".

”Santilli y Manes no solo no se animan a contarle a la ciudadanía lo que harían en el Congreso (…) sino que están escondiendo su proyecto político”, admitió Tolosa Paz.

En diálogo con Radio Colonia, la actual presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales indicó que "es sumamente necesario tener un debate entre los candidatos" en estas elecciones legislativas ya que hay que tener claridad sobre su forma de gestionar, que según Tolosa Paz se basó en "el aumento de la pobreza, la indigencia y en la falta de oportunidades". "Los bonaerenses quieren dejar atrás la política económica de Macri y Vidal, que dañó su vida", aseguró.



La precandidata admitió que hay mucho por hacer hasta que termine la gestión de Alberto Fernández y dijo que "no podemos hacer todo lo que queremos no por un problema de deseo sino de poder administrar una debilidad económica que tiene nuestro país a partir de la enorme deuda que dejó el ex presidente, Mauricio Macri", en sumatoria con la crisis mundial por el coronavirus.

El acto de Tolosa Paz y Gollán con chicana para Vidal

Los precandidatos a diputados nacionales Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan por el Frente de Todos presentaron en la ciudad de La Plata a los precandidatos a diputados bonaerenses, concejales y consejeros escolares por la octava sección electoral de la Provincia de Buenos Aires.

Desde la fábrica de ladrillos más grande país, en Los Hornos, Tolosa Paz llamó a “construir la victoria en la ciudad de La Plata y en la Provincia de Buenos Aires”, al tiempo que se definió como “orgullosamente platense y orgullosamente bonaerense”. “Miren si no vamos a poder contrastar lo que está en debate en esta campaña: si salimos de la pandemia hacia adelante, con un camino de reconstrucción y mirando las fuerzas productivas, de desarrollo e inversión de nuestra Provincia de Buenos Aires, o bien –como quieren algunos- volver para atrás”, planteó Tolosa Paz sobre un proyecto de producción y empleo frente a un modelo de especulación financiera.

Gollán, por su lado, recordó que “por la pandemia perdimos 260 mil puestos de trabajo", y que ya se logró recuperar "220 mil" puestos de trabajo. "Y lo mismo está ocurriendo en la industria automotriz, con un país y una provincia que se ponen de pie”, apuntó.