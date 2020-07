La diputada nacional Elisa Carrió volvería a la política una vez más, pero alejada de la estructura de Juntos por el Cambio, si algunos de sus dirigente no proponen una confrontación directa contra el actual Gobierno del Frente de Todos. Así, la diputada y ex aliada de Macri se prepara para romper con el armado que llegó al gobierno en 2015 y cayera derrotado rotundamente cuatro años después.

Según el periodista Joaquín Morales Sola, uno de los periodistas más cercanos con la invitada habitual a TN, está enfurecida por la megacausa de los agentes de inteligencia, que cuenta con un nexo directo con la oficina del ex Presidente Mauricio Macri, y se que su crítica pública se trataría de un mensaje tanto para Horacio Rodriguez Larreta, como María Eugenia Vidal, "por el silencio que guardan sobre lo que considera atropellos institucionales".

Cabe recordar que ambos dirigentes, que acompañaron hasta el final el ex primer mandatario, se encuentran entre los espiados ilegalmente, junto a otra gigantesca lista de políticos, periodistas, empresarios y dirigentes sociales, tanto oficialistas como opositores.

"Carrió señaló, enfurecida, que se había secuestrado la agenda de un presidente y actual expresidente, y que esos hechos significaban una violación del Estado de Derecho. Según versiones cercanas a Carrió, esta es crítica de Rodríguez Larreta, y también de Vidal, por el silencio que guardan sobre lo que considera atropellos institucionales", afirmó en su columna para La Nación.

"Las mismas versiones indican que Carrió no descarta volver a la vida pública en las elecciones del año próximo, aunque lo haría liderando su partido y por fuera de Juntos por el Cambio. La ex diputada y fundadora de la coalición que gobernó hasta diciembre del año pasado suele aceptar que su salud no le permite un estado de estrés permanente, pero desliza también que regresaría si los principales dirigentes de Juntos por el Cambio mantienen una actitud de "silencio y pasividad ante los atropellos", sintetizó.