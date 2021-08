Elecciones 2021: Ocho mesas por escuela, horario para grupos de riesgo y facilitadores sanitarios

En una acordada extraordinaria, la Cámara Nacional Electoral aprobó el protocolo sanitario que regirá para las PASO y las elecciones generales. Habrá 17 mil "facilitadores sanitarios" para hacer cumplir las normas.

La Cámara Nacional Electoral aprobó el protocolo sanitario que regirá para las próximas elecciones legislativas que se llevarán a cabo en medio de los prevenciones por la posibilidad de expansión de la variante delta del coronavirus. En acuerdo con la Dirección Electoral del Ministerio del Interior y con el Ministerio de Salud, pidió a los jueces electorales que no habiliten más de ocho mesas de votación en cada establecimiento, un horario prioritario de 10 a 12.30 para las personas que pertenezcan a grupos de riesgo y la incorporación de la figura del "facilitador sanitario", quien se encargarán de hacer cumplir las medidas del protocolo. Interior ya informó que trabajarán 17 mil "facilitadores" -elegidos entre miembros de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas- que ordenarán el ingreso de votantes, el uso de tapabocas y el distanciamiento.

"El Tribunal conformó un programa de trabajo para evaluar el posible impacto de la pandemia de COVID-19 en el proceso electoral del año 2021", explicó el Tibunal en la acordada extraordinaria firmada por los camaristas Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Ricardo Dalla Via. Es el resultado de un trabajo que vinieron realizando junto al Gobierno, el Correo y el Comando Electoral. En la primera medida, requieren a los jueces electorales que eviten habilitar más de ocho mesas por escuela o establecimiento para evitar aglomeraciones. Por eso, será necesario habilitar más lugares de votación que lo habitual.

Otra novedad será la franja horaria prioritaria para los grupos de riesgo. Si bien entre las 10 y las 12.30 no se impedirá que vote el resto de la gente, los no priorizados deberán ceder el lugar en caso de que en ese momento concurra alguien que integre un grupo de riesgo. Por otro lado, si se presenta a sufragar alguien con síntomas compatibles con Covid-19, se le informará que se encuentra justificada su no emisión del voto y deberá retirarse a cumplir con el aislamiento preventivo.

Los facilitadores

Quien se encargará de hacer cumplir estas medidas será el "facilitador sanitario" que funcionará en cada establecimiento. Para esta tarea se optó por elegir entre los miembros de las fuerzas de seguridad nacionales y de las fuerzas armadas que habitualmente integran el Comando Electoral. "El Comando ya cuenta con la gimnasia necesaria para un despliegue territorial que realiza en los comicios, desde hace años. Así, el personal que esté abocado a esta tarea, que usualmente desempeña funciones de custodia dentro de los establecimientos y constituye una figura neutral dentro del proceso electoral, contará con una identificación distintiva que facilitará su reconocimiento”, explicó Diana Quiodo, directora nacional electoral.

Los facilitadores tendrán dedicación exclusiva a su función. Por eso, para las PASO del 12 de septiembre y las generales del 14 de noviembre se convocarán a un 34% más de efectivos que lo habitual. Ellos se encargarán de ordenar el ingreso de votantes para evitar las aglomeraciones, verificar el uso de tapabocas, hacer respetar el distanciamiento social de dos metros entre las personas y también hacer respetar las filas en el exterior.

Padrón y recuento

Con estos cambios, habrá que verificar qué establecimiento y mesa tocan para votar en esta oportunidad. El padrón sólo se poddrá consultar de manera digital a través del sitio www.padron.gob.ar. Por otro lado, entre el lunes y el martes, Quiodo y la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco, se reunieron con los apoderados de los partidos políticos para sortear la asignación de los espacios publicitarios gratuitos en los medios de comunicación que le corresponderán a cada fuerza a partir del próximo domingo 8 de agosto, cuando se comenzarán a emitir.

El otro encuentro estuvo referido al sistema de recuento de votos. Dadas las particularidades de la elección, este encuentro fue realizado antes de lo habitual. "Invitamos por primera vez a participar a los partidos políticos de una prueba funcional del recuento provisorio, previa al simulacro general, prevista para el próximo sábado 7 de agosto”, detalló la directora Quiodo.

La empresa encargada del recuento será Indra, que superó en la licitación a Smarmatic -quien trabajó en los comicios de 2019- al ofrecer un mejor precio. Según detalló el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, Indra -una multinacional de origen español- no sólo cumple con todos los requerimientos técnicos sino que presupuestó un valor 25% más económico en dólares que lo que costó el anterior escrutinio.