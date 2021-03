Elecciones 2021: Sergio Goycochea no descartó incursionar en política

El ex arquero de la Selección Argentina, Sergio Goycochea, no descartó incursionar en la política y se suma a los personajes públicos provenientes de otras actividades que analizan comprometerse de cara a las elecciones 2021.

El héroe de Italia 90 aseguró sentirse capacitado para volcarse a la gestión pública de cara a las elecciones 2021 y dijo que las áreas deportivas podrían ser un primer paso. ¨Es un ámbito donde me siento capacitado porque mi vida es el deporte. Pasé por muchas circunstancias, crecí en el amateurismo en un club de pueblo, pasé por el profesionalismo, lo vi desde los medios, creo que tengo una experiencia que no me tendría que poner colorado si tuviese que volcarme en ese ámbito", dijo el ex arquero de la Selección Argentina en diálogo con Taty Almeyda y Charly Pisoni en El Destape Radio.

Por otra parte, Goycochea respaldó la gestión de Alberto Fernández en el manejo de la pandemia por el coronavirus y celebró la vuelta del fútbol a la pantalla de la TV Pública. "Para mí es muy bueno, primero por la posibilidad de disfrutar de dos partidos en forma gratuita", consideró el hoy conductor de televisión, columnista del programa de Roberto Navarro en El Destape Radio y comentarista deportivo.

Apoyo a la vuelta del Fútbol para Todos

Además, Goycochea subrayó que la transmisión de los partidos en la pantalla pública son un beneficio para los trabajadores de prensa del canal. "Hay una cantidad de compañeros que son muy buenos y esto les da la posibilidad de hacer lo que les gusta", afirmó.

El ex compañero de Diego Maradona en el equipo dirigido por Carlos Bilardo también opinó sobre los años de Mauricio Macri en el gobierno. "El macrismo fue una etapa muy dura", sostuvo Goycochea. "Yo la sufrí bastante", recordó. "Nos decían algo y era totalmente lo contrario. Así terminamos en una situación, volviendo a estar endeudados", concluyó.