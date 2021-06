Elecciones 2021: Santilli y Larreta suman más apoyos en la provincia y calienta la interna de Juntos por el Cambio

Segunda foto en tres días. La unidad es el objetivo principal, al que aspiran llegar, pero no descartan la PASO.

Segunda foto en tres días. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su vice, Diego Santilli, viajaron hacia Tres de Febrero, municipio comandado por Diego Valenzuela, para sumar apoyos a la candidatura del porteño como primer nombre de la lista de Diputados nacionales (PRO o de consenso) por el territorio bonaerense en estas elecciones 2021. A contramano de lo que pidió Jorge Macri, de Vicente López y principal contrincante del armado larretista, los hombres de la calle Uspallata se encaminan a conformar un aglomerado con todo el núcleo provincial partidario y si bien no descartan usar las PASO como una herramienta para dirimir diferencias de forma civilizada, confían en que se llegará a una boleta de unidad.

Falta exactamente un mes para el cierre de las listas de candidatos y Santilli ya se muestra como el candidato PRO en la provincia aunque del otro lado tiene al primo que cuenta con la banca de un Mauricio Macri que aún no se sabe cómo jugara. El miércoles estuvo en la reunión de la mesa nacional de la alianza y sólo arriesgó a tirar, casi como un grito al aire, la palabra "unidad". Lo cierto es que la base será conseguir el consenso y, en segunda instancia, disputar internas en caso de no hallarlo.

Además de Larreta y Santilli, en la reunión - que no llegó a ser almuerzo - hubo intendentes como Valenzuela (Tres de Febrero), Néstor Grindetti (Lanús), Julio Garro (La Plata); el diputado nacional Cristian Ritondo; Aldana Ahumada, senadora provincial; y los ex intendentes Ramiro Tagliaferro (Morón) y Nicolás Ducoté (Pilar). Estos dos nombres suenan como posibles candidatos a senadores provinciales, ambos por la primera sección electoral. Otra figura casi cerrada es la de Adrián Urreli para encabezar la boleta de diputados por la tercera sección.

También estuvieron presentes referentes territoriales como el diputado provincial Alex Campbell, al filo de la cuarentena obligatoria post viaje a Estados Unidos; Lucas Delfino (Hurlingham); Martiniano Molina (Quilmes); Santiago López Medrano (San Martín); Alejandro Finocchiaro (La Matanza); Agustina Ciarletta (San Fernando); Gastón Di Castelnuovo (Ituzaingó); Gabriel Mércuri (Lomas de Zamora); Leandro Costa (Escobar); Ezequiel Pazos (José C. Paz); Santiago Mac Goey (Cañuelas); Rubén Barabani (Ezeiza); Evert Van Tooren (Esteban Echeverría); Segundo Cernadas (Tigre); Guido Giana (Presidente Perón); Rita Salaverry (Luján); Pablo Alaniz (Florencio Varela); y Carlos Kambourian (Malvinas Argentinas).

El miércoles, tras el encuentro de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, Jorge Macri le dijo a El Destape que "no hay definición de candidatura del PRO en Buenos Aires" dado que eso deberá definirse en sillas bonaerenses. Sin embargo, el lunes Santilli recibió un apoyo explícito de intendentes y este jueves lo repitió pero ampliado: con ex jefes comunales, legisladores y referentes territoriales que viajaron para sacarse la foto de consenso larretista.

En Tres de Febrero volvieron a dejar en claro que el objetivo principal es la unidad de Juntos por el Cambio y que las PASO sólo serán un mecanismo para dirimir candidaturas en caso de no llegar al acuerdo. Sin embargo, el respaldo explícito y cada vez más amplio hacia la figura de Santilli trae aparejadas ciertas cuestiones operativas como, por ejemplo, la fiscalización. Si todos están con el (ex) porteño, quién podrá vigilar los números del intendente de Vicente López.

Si bien no hablaron de el primo, todavía no pierden la esperanza y confían en llegar a una unidad que lo incluya. En las negociaciones, el tablero es doble: la llegada de Santilli a la provincia puede incluir el pedido macrista de bajar a Vidal de la Ciudad para que Patricia Bullrich sea la que encabece. De todos modos, nadie cree que esto pueda llegar a suceder aunque apuestan a conversaciones para llegar a un acuerdo que las convoque a ambas, con la ex gobernadora como líder.

Vidal no develó si participará electoralmente este año pero ya está descartada su participación en la provincia dado que ella fue una de las que impulsó el desembarco de Santilli. La semana que viene, apuestan todos, llegará la definición que cada vez tiene menos opciones: la Ciudad o no jugar. Si llegara a presentarse por el distrito porteño, aclara un dirigente cercano a ella, no será en detrimento de sus aspiraciones presidenciales sino que sólo lo hará porque Larreta se lo pidió para este momento clave.

Como el lunes a la noche, esa vez en Lanús, Santilli remarcó que está dispuesto a poner el cuerpo y acompañar el armado de los intendentes y dirigentes provinciales. Además, reconoció que jugará en 2023 si es el mejor candidato pero que podría bajarse de la carrera y apoyar a otro que mida más, en caso de llegar a esa situación. Para esa contienda ya hay al menos tres anotados: el vicejefe de Gobierno porteño, el intendente de Vicente López y el diputado Ritondo.

Desde el sector de los referentes territoriales se encargaron de manifestar que sus dirigentes apoyarán el armado de Larreta - que se dedicó a hacer foco en la unidad - y Vidal. Remarcaron que el único reticente del Grupo Dorrego es Jorge Macri e incluso alguno se arriesgó a decir que Facundo Manes, el postulante del consenso por el radicalismo, se bajará de la contienda porque no es una pelea sencilla. Desde la UCR provincial confían que se presentará aunque el neurocirujano aún no lo confirmó.

El reglamento es otro punto clave que el miércoles no pudo resolver la mesa nacional de Juntos por el Cambio: bajar o mantener los pisos porcentuales que deben lograr las listas perdedoras de la interna para colar a sus candidatos en la boleta ganadora. En caso de disminuirlos, se podría fomentar la inclusión de sectores más pequeños porque se les prometería la posibilidad de tener un lugar en la lista. El problema radica en que, tal vez, haya que recortarlo mucho para que alcance a quienes tengan menor intención de voto. Por eso, otra opción es no tocarlos y obligar, de cierta forma, a que se sumen a una boleta que les garantice un lugar desde el vamos. Eso se definirá a nivel provincial.

Nombres en danza que todavía no terminaron de encolumnarse. En las últimas horas, Jorge Macri mencionó a Martiniano Molina, ex intendente de Quilmes, como un posible candidato pero este jueves se mostró en apoyo a Santilli. Por otro lado, también el hombre de Vicente López apuesta a Joaquín de la Torre, figura fuerte en San Miguel con un pie adentro y afuera. El primo entiende que está dentro de su armado pero otros lo ven queriendo escapar hacia una alianza con Florencio Randazzo que lanzaría su postulación en los próximos días.

El miércoles, a nivel nacional, Juntos por el Cambio - con la presencia de los provinciales Jorge Macri (PRO) y Maximiliano Abad (UCR) - acordaron pocos puntos: seguirán con el mismo nombre; intervendrán a los partidos que quieran jugar por fuera del espacio - si un dirigente se quiere ir más allá de la frontera, el armado de la UCR, PRO o Coalición Cívica se mantendrá en la alianza -; y habilitarán las PASO sólo si no hay acuerdos. Un discurso que compartió el primo, molesto por el hecho de que la Ciudad quiera imponer un candidato no bonaerense.