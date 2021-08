Elecciones 2021: la agenda de género, central en la campaña del Frente de Todos

Juntos por el Cambio enfrenta las consecuencias de los dichos de Fernando Iglesias y el Gobierno revaloriza los derechos conseguidos.

Mientras Juntos por el Cambio enfrenta las consecuencias de los dichos misóginos de Fernando Iglesias, diputado macrista y precandidato para renovar su banca, el Frente de Todos le dará un espacio central a las cuestiones de género durante la campaña en estas elecciones 2021 con diversas actividades que buscarán poner en valor la gestión del Gobierno en la materia.

Desde el inicio de la administración de Alberto Fernández, las mujeres del gabinete conformaron un grupo que se reúne asiduamente para ampliar y fortalecer la agenda de género de manera transversal en todos los ámbitos del gobierno. Al principio, de forma presencial y con la llegada de la pandemia, de manera virtual para no cortar un espacio de pensamiento y acción clave para los tiempos que se viven.

Mujeres Gobernando, así se llama el grupo integrado por 250 funcionarias, se reunió este mediodía en el salón Eva Perón de Casa Rosada. En el almuerzo de trabajo dialogaron sobre la importancia de tener un rol activo en la campaña electoral del Frente de Todos con actividades para poner en valor las políticas de gobierno con perspectiva de género que se llevaron adelante desde el comienzo de la gestión.

En el encuentro, las funcionarias reflexionaron que "a pesar de la crisis heredada y la que todavía nos toca enfrentar en esta pandemia, desde el Estado Nacional logramos ampliar derechos, generar medidas para cuidar la salud, amortiguar el impacto de la pérdida de ingresos y garantizar el acceso a la alimentación más que nunca. Las mujeres en el Gobierno venimos a poner en valor las políticas públicas que construimos y seguir avanzando hacia la vida que queremos".

Entre esas políticas están la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de 1000 días, el Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Aportes por Tareas de Cuidado, el Cupo laboral Travesti Trans, el primer presupuesto nacional con perspectiva de género, el nuevo DNI para personas no binarias, acciones hacia una justicia menstrual y el programa Argentinas al Mundo, entre otras.

De la reunión participaron Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, Cecilia Nicolini, asesora presidencial, Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete, Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público, Cecilia Gómez Mirada, subsecretaria de Asuntos Parlamentarios, Mercedes D'Alessandro, directora nacional de Economía, Igualdad y Género, Marina Cardelli, presidenta de Cascos Blancos.

El repudio a Fernando Iglesias

El diputado PRO sugirió en reiteradas oportunidades que las mujeres que visitaron la quinta de Olivos, por trabajo, lo hicieron para tener "festicholas" en medio de la pandemia. Semejante acto de misoginia le valió causas judiciales y un pedido de expulsión de la Cámara Baja, además del enojo de sus compañeros de espacio. Algunos le soltaron la mano y otros, más del núcleo duro, lo defendieron.

La oposición intentó concentrar ataques contra el matrimonio presidencial al que acusaron de no respetar el aislamiento social durante la pandemia del coronavirus. Sin embargo, los dichos de Iglesias fueron más allá, sacaron uno de los costados más violentos contra la mujer y generaron mucho repudio. El diputado nunca sugirió algo semejante por parte de los hombres que visitaron al Presidente.

En redes sociales, el espacio Mujeres Gobernando expresó su apoyo a Florencia Peña, víctima de los ataques de Iglesias, y reflexionó que "las expresiones de misoginia y violencia de género vertidas en las redes sociales y medios de comunicación son actitudes que deberían estar desterradas en nuestras instituciones democráticas y no deben ser normalizadas". Además, sostuvo que "la sexualización de las mujeres como forma d impugnar sus opiniones no es novedad en nuestro país. Este mecanismo busca excluirnos de la participación pública y negar nuestras voces. Estamos convencidas de que en la construcción democrática no debe haber lugar para la violencia d género".

De forma particular, las funcionarias también se manifestaron. Nicolini expresó en redes sociales: "Misoginia como arma de disciplinamiento político. Ya no lo toleramos mas. Nunca más". Gómez Miranda, en tanto, manifestó "toda mi solidaridad con @Flor_de_P , víctima como muchas otras mujeres de la misoginia y la agresión de ciertos "dirigentes". Sé que muchas lo condenan en privado pero ojalá que referentas de todas las fuerzas políticas repudiaran públicamente estas actitudes". Ibarra también se manifestó: "Misóginos y violentos. Necesitan destruir y lastimar; ensucian todo. No reconocen límites. Mi solidaridad con Florencia Peña".