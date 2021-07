Elecciones 2021: En Santa Fe todas las listas se arman mirando al 2023

Sin grandes ordenadores desde arriba, las corrientes internas intentan posicionar a sus figuras de cara a la disputa por la Gobernación. Hay primarias en JxC, el FAP y podría haberlas en el Frente de Todos.

El cierre de listas en Santa Fe trajo la consolidación de algunas certezas, y un final adrenalínico en el Frente de Todos. Lo cierto es que en la provincia todas las corrientes internas de cada alianza quieren posicionar a sus candidatos a la Gobernación de cara a 2023, y al único que le importa la composición del Congreso es al que gobierna el país. En el PJ hubo mucho ruido luego de la foto (posible fórmula electoral) de Agustín Rossi junto a Alejandra Rodenas que presiona a Omar Perotti y hasta último momento se intentará construir la unidad. En el PRO ya saben que nadie ordena, por lo que hace un mes ya estaba casi todo armado. En el Frente Progresista, un necesitado socialismo intentó la unidad hasta el final, y no lo logró.

Los candidatos del Frente de Todos

En el peronismo, como viene siendo costumbre, la negociación es tensa, y se caldearon los ánimos. Con las encuestas en la mano, Alberto Fernández quiere que encabece Rossi, ya que considera que la propuesta de Omar Perotti, el senador nacional Roberto Mirabella y María de los Ángeles Sacnun, cristinista y actual miembro de la Cámara alta, no es competitiva. El objetivo de Casa Rosada es lograr sintetizar una unidad y no haya interna.

El miércoles, Perotti se juntó con el ministro del Interior Wado de Pedro y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, a los que le presentó una lista propia no acordada con todos los sectores, con Mirabella-Sacnun a Senadores y el periodista deportivo Marcelo Lewandosky, actual senador provincial por el bielsismo, encabezando Diputados. Segunda en esa lista está Florencia Carignano, actual directora de Migraciones (por La Cámpora), el diputado provincial y alfil de Rossi Leandro Busatto y un lugar (por la paridad) para una mujer de Sergio Massa. Antes de ir a la Rosada, el contador estuvo con el presidente de la Cámara de Diputados, que no tiene casi nada en Santa Fe, buscando apoyos en Buenos Aires. El Evita ni figuraba, lo que despertó reclamos de la dirigencia a nivel nacional, que pidió a Eduardo Toniolli, concejal de Rosario, en el tercer lugar prometido.

Cafiero le hizo una propuesta: Mirabella-Sacnun a diputados, y Rossi y la vicegobernadora Alejandra Rodenas a Senadores. ¿El argumento? dan mejor en las encuestas y asegurarían la victoria. Perotti le dijo que "no" porque cree que su candidato puede levantar de acá a noviembre, y ahí la cosa "se pudrió", como le gusta decir a los operadores en estos contextos. Los dedos tienden más a orientar que a imponer en este tiempo de alianzas, y no se puede obligar desde arriba a un gobernador a que se allane. Por las dudas, el jueves la Corriente Nacional de la Militancia que encabeza Rossi y el Movimiento Evita reservaron cada uno el nombre de una lista ante la junta electoral y juntaron los avales por si hay primarias. También lo hizo el sector de Oscar "Cachi" Martínez.

En el rossismo sostienen que desde el principio hicieron buena letra, reconociendo el liderazgo del gobernador, apoyando la gestión desde Nación, más aún en pandemia, y soportaron callados algunos desplantes del rafaelino. Se sienten el principal marco de alianza que le permitió llegar a Perotti al poder, y que la paga no fue suficiente. "Si no se puede ir todos juntos, vamos a ordenar con la primaria lo que no pudimos ordenar negociando", dicen. Y el jueves se sacaron una foto con el NES (Nuevo Espacio Santafesino), el grupo de senadores encabezado por el polémico Armando Traferri que puso a Rodenas como vice, y que tiene muy mala relación con el rafaelino desde las épocas de Marcelo Saín como ministro de Seguridad.

Perotti está convencido de que está haciendo una gran gestión y quiere dejar las bases sentadas para su sucesor e inaugurar así un período de hegemonía de un PJ mirándose en el espejo de Córdoba. Al vértice que comanda el Frente de Todos lo único que le importa es ganar las legislativas de este 2021 para darle poder al gobierno nacional en el Congreso, pero Perotti parece más interesado en posicionar su candidato a 2023 sin que nadie se le instale para hacerle sombra. Lo que es un enigma es cómo va a ganar sin una gran parte del kirchnerismo de su lado. "Perón decía que para comer guiso de liebre, primero hay que cazar la liebre", lanza un hombre del justicialismo. La frase parece oportuna.

A falta de pocas horas para el cierre, este viernes la Corriente oficializó de forma audaz el binomio Rossi-Rodenas a Senadores, e invitó al diálogo a todos los sectores para armar una lista única de diputados, "como una forma de construir desde abajo, desde el territorio, lo que Cafiero le propuso a Perotti", indicaron. "Estamos en comunicación permanente con la Casa Rosada y con todas las fuerzas, tratando de encontrar una expresión electoral que recoja el mayor nivel de síntesis posible", expresó un hombre del Chivo. La pelota está en Santa Fe.

Todavía no hay seguridades, pero algunos tienen esperanza. "Estamos trabajando para que haya una síntesis que logre expresar toda la diversidad del peronismo. No es momento de andar generando enfrentamientos internos, suficiente tenemos con una oposición irracional como la de Cambiemos, que no tuvo pruritos en intentar boicotear la campaña de vacunación solo para sacar alguna ventaja política. Un peronismo ordenado va a ser un peronismo ganador", comentó un hombre del Movimiento Evita, quien dijo tener "el pálpito de que sobre la raya haya unidad", aunque -como siempre- esperaba heridos.

Los candidatos de Juntos por el Cambio

En Juntos por el Cambio no hubo sorpresas. Horacio Rodríguez Larreta intentó forzar la unidad a través de Miguel Del Sel, pero cada uno de los caciques luego fue por donde quiso. El vicepresidente del PRO Federico Angelini (secundado por la mediática y reconocida militante antiderechos Amalia Granata) será candidato a senador, y su candidato a diputado será el actual diputado nacional Luciano Laspina, espada económica de Cambiemos en la comisión de Presupuesto durante la gestión de Mauricio Macri. Esta es la lista que dice contar con la venia del expresidente. El que se adjudica ser el candidato del PRO es Angelini, pero Macri y toda la plana nacional, como se advirtió en aquel fallido asado en la casa del exMidachi, no va a bajar a hacer campaña si no hay unidad y hay interna.

En tanto, el concejal rosarino del macrismo Roy López Molina (a diputado) y el radical José Corral (a senador), exintendente de Santa Fe, irán por otro carril que cuenta con el apoyo de Elisa Carrió, que de hecho puso a una propia, Lucila Lehmann, como segunda. La periodista Carolina Losada y el exembajador en Uruguay Mario Barletta serán una tercera vía, y el exministro de Seguridad de Santa Fe Maximiliano Pullaro, cabeza visible del radicalismo que saltó del Frente Progresista a Juntos por el Cambio, y el diputado provincial Gabriel Chumpitaz, hombre de Patricia Bullrich, encabezarán la cuarta opción. En los pasillos se comenta que, a pesar de que prometieron no venir a Santa Fe, Losada tiene programada una visita para sacarse una foto con Macri, Bullrich y Larreta y habría un principio de acuerdo para que la reciban.

Todos los que hicieron rancho aparte son ex compañeros de ruta de Angelini, a quien cada uno por separado lo señalan como el generador de las discordias en base a búsquedas de intereses personales. Se le achaca el descuido de Rosario, en donde se genera una fuerte dispersión porque la situación interna es muy profunda, con varios dirigentes que eran del mismo espacio y no se pudieron mantener unidos. "Esto representa una pérdida de poder dentro del esquema de Santa Fe. Alguien falló y era el que conducía el partido", lanzó un armador consultado por El Destape.

Los candidatos del Frente Amplio Progresista

En el recientemente rebautizado Frente Amplio Progresista, luego del éxodo del sello de la UCR a Juntos por el Cambio, se intentó hacer el esfuerzo por la unidad, pero finalmente habrá internas. La repentina muerte de Miguel Lifschitz, el último gran elector que le quedaba espacio y número puesto para la candidatura al Senado, aceleró el proceso de renovación en la alianza, y puso en jaque la histórica conducción del socialismo en detrimento de sus socios radicales. Ante la ausencia de un jefe político claro, Pablo Javkin está dispuesto a hacer valer su triunfo en Rosario para convertirse en el próximo líder del espacio de cara a 2023 y desafió al partido de la rosa, que quería repartir las candidaturas.

Así, el intendente de Rosario presentará al díscolo Rubén Giustiniani (integrante de Igualdad, y expulsado del Partido Socialista hace unos años, pero que venía hablando con Lifschitz para volver antes de su muerte), un candidato más a la izquierda para el Senado, seguido de una radical propia, la presidenta del Concejo de Rosario María Eugenia Schmuck, y otro UCR de perfil progresista, el exintendente de Santo Tomé y actual diputado provincial Fabián Palo Oliver.

Por el lado del socialismo que conducía el exgobernador proponen a su viuda, la diputada provincial Clara García, que cuenta con el apoyo del sector de Antonio Bonfatti (se bajó) y la exintendenta de Rosario Mónica Fein. De hecho, la actual presidenta del PS a nivel nacional será quien encabece la nómina a Diputados. García versus Giustiniani es el escenario de hoy en Senadores, y Fein contra Palo Oliver será el duelo en Diputados. "Hay serias posibilidades de que los senadores los ganen JxC y el PJ. Pero con Clara la peleás y para nosotros es imposible como partido político no llevar un candidato a senador, más después de la muerte de Miguel. La militancia, los dirigentes locales, necesitan sentirse representados por la propuesta para que el partido siga existiendo. Sino hay que cerrar el partido y desparecer, que no me llamaría la atención que sea lo que quiere Javkin", dijo con dureza una fuente del socialismo que consultó El Destape.