La provincia de Buenos Aires realizó la adjudicación para dar inicio a una importante obra eléctrica

La provincia de Buenos Aires avanzó en la adjudicación de una obra eléctrica en el partido de Carmen de Patagones, destinada a mejorar el suministro energético en el sur del territorio bonaerense. La obra se enmarca en el compromiso del Gobierno bonaerense de garantizar el acceso al servicio en todo el territorio.

La obra, llevada a cabo por la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, contempla la construcción de una Estación Transformadora de rebaje 33/13,2 kV en las inmediaciones de la localidad de J. B. Casas y otra Estación Transformadora 33/13,2 kV a nivel en cercanías de Bahía San Blas. El proyecto incluye además la instalación de transformadores, seccionadores, reconectadores y sistemas de protección.

Actualmente, el suministro eléctrico de la zona depende de una línea de 13,2 kV que recorre más de 60 kilómetros. Con la ejecución de esta obra, se triplicará la capacidad existente, lo que permitirá mejorar la calidad del servicio y posibilitar la conexión de más de 3.500 nuevos usuarios residenciales.

Una inversión millonaria para la región

Los trabajos cuentan con una inversión total de 1.095 millones de pesos y tienen como objetivo garantizar un suministro eléctrico confiable, considerado clave para el desarrollo regional. En particular, la intervención apunta a resolver los problemas de tensión que afectan a la localidad de Bahía San Blas.

La obra será estratégica para el desarrollo del sur de la provincia de Buenos Aires, ya que no solo reforzará el abastecimiento eléctrico en localidades y poblaciones dispersas, sino que también favorecerá el crecimiento turístico y económico de la región.

Bahía San Blas es uno de los principales destinos turísticos vinculados a la pesca deportiva en la provincia, y su desarrollo productivo se ve condicionado por los reiterados cortes de energía provocados por tormentas eléctricas, vientos fuertes característicos de la región sur y los picos de demanda durante la temporada de verano.

Más obras hídricas en la provincia

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, inició el año con nuevas licitaciones destinadas a fortalecer la infraestructura de agua y saneamiento en el interior bonaerense, específicamente en los municipios de Coronel Rosales y Mercedes. En la ciudad de Punta Alta, el proyecto gestionado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos contempla el recambio de más de 4.000 metros de cañerías cloacales.

Por otro lado, en el partido de Mercedes se avanzó con la licitación para expandir la red de agua potable hacia la zona oeste, con el fin de abastecer al barrio CIMES mediante la instalación de cañerías principales y un nuevo pozo de extracción. Esta intervención técnica, que incluye 164 conexiones domiciliarias iniciales, beneficiará directamente a 1.200 habitantes y está proyectada para acompañar el crecimiento urbano de la región, lo que alcanza potencialmente a más de 2.000 personas en el futuro.