La fundadora de la Coalición Cívica y exdiputada Elisa Carrió reconoció hoy que está "hablando con todos los de Juntos por el Cambio", aunque remarcó que no se encuentra "pensando en las elecciones", y advirtió que "hay que cuidar" a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

En una charla que realizó con empresarios y referentes políticos locales a través de una conferencia virtual convocada por la Bolsa de Comercio de Córdoba, Carrió reconoció que "es un momento de indefinición colectiva de JxC, donde hay muchos candidatos y todos quieren ganar".

Además, la exdiputada sostuvo que fueron ella y el expresidente Mauricio Macri quienes tuvieron que "sostener el gabinete" del gobierno nacional anterior "cuando algunos que dicen que son el ala moderada venían a voltearlo". "Hay que cuidar a María Eugenia", advirtió.

Asimismo, la exdiputada dijo que "terminar el mandato (presidencial) era casi una utopía en la Argentina contemporánea". Sin entrar en detalles de las internas, Carrió contó que volvió a hablar con Macri, y remarcó que en este momento ella está "para la unidad".

Respecto a las elecciones, dijo: "No estoy pensando en las elecciones. O uno juega a las elecciones o juega a la historia, a mi me gusta hacer historia". "La cuestión es día a día", añadió Lilita. Por su parte, el expresidente del bloque de PRO en Diputados, Nicolás Massot, admitió ayer que existen "diferencias de formas y estilos de liderazgo diferentes en Juntos por el Cambio", y sostuvo que desde su sector están "dispuestos a llevar sus propuestas a las primarias" de la coalición opositora.



En diálogo con Radio 10 y de cara a las próximas elecciones, Massot dijo que espera que Juntos por el Cambio (JXC) podrá "generar de nuevo esa expectativa de ser nuevamente alternativa, no sólo por autocrítica sino por regeneración de los liderazgos", aunque evitó aclarar qué liderazgos deberían renovar. "Estamos dispuestos a llevar nuestro estilo y nuestras propuestas a las primaria de Juntos por el Cambio", sostuvo en otro tramo de la entrevista, dejando en claro que no ve cercana la posibilidad de un acuerdo consensuado.



Consultado sobre las declaraciones del intendente de Vicente López, Jorge Macri, en referencia que Emilio Monzó no pertenece a su espacio, dijo que no le "asignaba relevancia" a esa apreciación sobre su socio político. "Es una expresión que solamente sostiene él (por Macri). Hay dirigentes que en vez de observar la agenda de la gente observan la propia", dijo el exjefe del bloque PRO, que consideró que su postura podría obedecer a "especulaciones electorales", en suelo bonaerense, donde tanto Macri como Monzó quieren ser candidatos a la gobernación.