El insólito intento de Milei de explicar por qué Macri no es casta política: "Tiene menos"

El candidato ultraderechista volvió a referirse al exmandatario y contó qué hablaron cuando se reunieron antes de las PASO. Macri ya le había dando un guiño de cara a las próximas elecciones.

El candidato ultraderechista por Avanza Libertad, Javier Milei, no deja de coquetear con Mauricio Macri y ya generó una tremenda interna en Juntos por el Cambio. Ahora el economista liberal volvió a generar escándalo al querer explicar por qué dijo que el exmandatario no es casta política, uno de sus términos más utilizados después de falacia.

Para seguir alimentando la interna de Juntos por el Cambio, luego de que María Eugenia Vidal marque la diferencia y aclare que "hoy Milei no es parte de Juntos por el Cambio, está presentándose por otra parte que no tiene nada que ver", el libertario sigue dejando en claro que tiene más similitudes que diferencias.

Tras revelar que habló tres semanas antes de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias sobre economía, intentó explicar de una manera insólita por qué dijo que Macri no era casta política: “Yo señalé cómo entiendo el orden político. La política les debe a los argentinos un reordenamiento en términos ideológicos, por un lado están colectivistas y los liberales. Los que defienden la libertad”, indicó Milei.

En ese sentido fue que sostuvo una insólita defensa al expresidente: “Macri tiene menos de casta que el resto porque viene del ala empresarial y fue presidente de Boca, tiene toda una carrera fuera de la política. Cuando se metió en la política fue criticado muy duramente por la política”, dijo del dos veces jefe de gobierno porteño y además ex presidente y ex diputado nacional. Para finalizar, remarcó que si se tuviera que reunir hoy con el exmandatario le preguntaría “por qué no pudo plasmar la agenda que él recita.

Macri quiere una alianza con Milei y Espert

En este ida y vuelta, Mauricio Macri también hizo lo propio y le sugirió a Milei y José Luis Espert una posible alianza de cara a su candidatura presidencial 2023, proyecto que más de un dirigente de Juntos por el Cambio ya no apoya. "Todo va confluyendo hacia un lugar más razonable. Hoy siento que hay más coherencia en lo que estamos diciendo", consideró al tiempo que compartió su visto bueno al candidato de Avanza Libertad, Javier Milei. "Las ideas que expresa Milei son las que he expresado siempre yo, pero claramente yo pertenezco y apoyo a Juntos por el Cambio. Siempre dialogo con todos", aseguró.

"Me senté varias veces y me pareció que en muchas cosas coincidimos, como que en el país quienes gobiernan tienen a los ciudadanos de esclavos y cobran impuestos todos los días", precisó. "¿No le gustaría traerlo a él y a (José Luis) Espert?", preguntó Jonatan Viale. "Ojalá podamos confluir en 2023 con una lista única y que ellos se sientan cómodos de poder participar", expresó Macri.