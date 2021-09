El cambio que quiere López Murphy a días de las PASO contra Vidal y que tensa más la interna

El postulante de la lista "Republicanos" advirtió la posibilidad de conseguir un buen caudal de votos y quedar igualmente en un puesto de la lista definitiva con pocas chances de entrar a Diputados.

El precandidato de Juntos por el Cambio a diputado por la Ciudad de Buenos Aires Ricardo López Murphy propuso una modificación del reglamento interno de la coalición para las PASO, ante el riesgo de quedar en un lugar poco expectante de la lista definitiva que competirá en las legislativas de noviembre y que esto "cambie el sentido del voto".

El postulante de la lista "Republicanos" que competirá en las primarias de la coalición el 12 de agosto contra María Eugenia Vidal y Adolfo Rubinstein se refirió al sistema que definirá la integración de la nómina de candidatos al Congreso y a la condición que le impone la Ley de Paridad de Género, por la cual los lugares deben intercalar hombres y mujeres.

"Si ese reglamento trastoca la voluntad de la ciudadanía, no es viable políticamente", advirtió López Murphy en declaraciones televisivas ante la posibilidad de quedar en un puesto de la lista definitiva para los comicios de noviembre con pocas chances de entrar al Congreso aún si superase el piso de votos que requiere el reglamento interno.

Ese reglamento, acordado por todos los partidos que integran Juntos por el Cambio y compiten en las PASO de la Ciudad, estableció que las listas deben superar el 15% de la totalidad de votos válidos positivos para integrar la boleta final de candidatos a diputados nacionales. Para definir los lugares que ocupará cada candidato se aplicará el sistema D’Hondt (fórmula matemática para obtener promedios entre cantidad de votos totales y lugares a ocupar) y también la Ley de Paridad de Género (27.412).

En Republicanos Unidos, el espacio que lidera López Murphy, notaron, a pocos días de las PASO, que si el economista entra en la lista final y le toca, por ejemplo, el cuarto puesto pero ese lugar debe ser ocupado por una mujer -porque el tercero lo ocupa un hombre- entonces podría quedar en el quinto escalón.

De esta manera, existe la posibilidad de que el lugar de López Murphy lo ocupe la científica del CONICET Sandra Pitta, que lo secunda en la lista de "Republicanos" e incluso que el economista quede en un puesto con pocas chances de ingresar a la Cámara de Diputados.

Por esa razón, el espacio que lidera el ex ministro de Economía y de Defensa propuso modificar el reglamento interno para la lista lista definitiva "no cambie el sentido del voto" de los porteños que lo voten. Sin embargo, Vidal y Rubinstein no están de acuerdo con hacer cambios en el reglamento ya acordado, faltando pocos días para las PASO.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, líder del espacio que candidatea a Vidal, afirmó que la inquietud de López Murphy "es válida" pero aclaró que se debe "respetar las normas y buscar el equilibrio". "Hay una regla y tenemos que tratar de que reflejen lo más posible la voluntad de la gente", sostuvo el mandatario en declaraciones a la señal A24, al tiempo que recordó que "hay una ley de cupo (femenino) y un sistema D'Hont y hay que respetarlos". Consultado sobre si el planteo de López Murphy es atendible, Rodríguez Larreta consideró que "es válido" y agregó: "Se puede resolver pero, en términos generales, tenemos que respetar las normas y buscar el equilibrio".