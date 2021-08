Alberto Fernández: "Con Néstor aprendí a no ponerme de rodillas frente al Fondo"

El Presidente le apuntó directo a Macri y a todo Juntos por el Cambio por querer minimizar el grave endeudamiento que dejaron de herencia.

En un acto donde se entregaron miles de viviendas paralizadas por el macrismo, el presidente Alberto Fernández recalcó que ante los apuros de la oposición para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no claudicará en su posición. Además, le apuntó directo a los dirigentes de Juntos por el Cambio por intentar separarse de la gestión de Mauricio Macri al frente del país.

"Me andan apurando para que cierre con el FMI, con Néstor (Kirchner) aprendí a no claudicar con los poderosos y no arrodillarnos ante nadie", afirmó el jefe de Estado. En esa línea, fue contundente al sentenciar: "Cuando vengan a decirnos que le hagamos caso al Fondo, respondámosles `Seamos libres que lo demás no importa nada´".

El mandatario participó esta tarde, en el barrio Isla Maciel, del acto de entrega de la vivienda 20 mil terminada por el actual gobierno que se realizó en Avellaneda, junto con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los precandidatos a diputados del Frente de Todos Daniel Gollan y Victoria Tolosa Paz.

Por otra parte, Fernández arremetió duramente contra los precandidatos del macrismo por intentar borrar los antecedentes de la gestión de Cambiemos: "Yo veo a otros candidatos diciendo `yo no estuve en el gobierno de Macri´ y es el candidato de los que votan a Macri (Facundo Manes). Es impactante. Y los que estuvieron en Provincia con Macri cruzaron la General Paz para que la gente se olvide de ellos (María Eugenia Vidal), mientras los que vienen acá (Diego Santilli) hacen un curso rapidísimo para saber cómo funciona la Provincia".

"Somos un espacio político donde no somos iguales y tenemos matices, pero ninguno tiene vergüenza de estar en este espacio, reivindicamos lo hecho porque todo se hizo en favor de los que menos tienen, allí no tenemos dudas", remarcó Fernández. Y añadió: "Vayan y miren, y si encuentran alguna medida de las que tomamos que haya sido en perjuicio del pueblo, vengan y díganmelo".

El apoyo de Cristina Kirchner a Alberto

La vicepresidenta Cristina Kirchner respaldó públicamente a Fernández tras las críticas que recibió por la foto de un festejo en la Quinta de Olivos en plena cuarentena obligatoria.

Durante su alocución, ensayó casi una cita textual a Arturo Jauretche. "No te enojes ni te pongas nervioso, Alberto. Cuando sos Presidente de un gobierno nacional y popular, las transgresiones o fallas que podemos tener se magnifican y exacerban", dijo Cristina. El escritor peronista había escrito: "Los gobiernos populares son débiles ante el escándalo. No tienen ni cuentan con la recíproca solidaridad encubridora de la oligarquía y son sus propios partidarios quienes señalan sus defectos, que después magnifica la prensa".

Por otro lado, la vicepresidenta recordó que Néstor Kirchner "desendeudó a la Argentina del FMI en 2005", por primera vez desde 1957, durante un acto en Avellaneda. "Cuando Néstor Kirchner llegó al Gobierno los jubilados cobraban 200 mangos por mes", debido a que "las políticas públicas eran manejadas desde afuera", sostuvo.

Y haciendo alusión a la cena del festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez, recordó la cena del expresidente Mauricio Macri en Olivos con la extitular del FMI, Christine Lagarde que fuera publicada en estos días en la red social Twitter y aseguró que fue "de 45.000 millones de dólares" e ironizó sobre "otras cenas que habrán salido más baratas".