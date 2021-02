Un documento diplomático derriba la denuncia que realizó el fiscal Alberto Nisman en la caso del Memorándum con Irán y muestra que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner siempre mantuvo las órdenes de captura con alertas rojas de Interpol contra los sospechosos iraníes de haber perpetrado el atentado contra la AMIA.

El documento de Cancillería, tal como publicó Ariel Zak en Télam, es una respuesta de 2014 a una consulta de Corea del Sur que refleja que la Argentina no dejó de perseguir a los imputados iraníes acusados por la voladura de la AMIA, aun cuando un año antes había suscripto el Memorándum de Entendimiento con Irán para esclarecer la masacre.

El escrito oficial corresponde a una repuesta que la Cancillería a cargo de Héctor Timerman le dio a Corea del Sur ante una consulta de esa país que pretendía formalizar una invitación al funcionario iraní Moshen Rezai, quien había sido comandante de la Guarda Revolucionaria iraní y estaba imputado en la causa por el ataque a la mutual judía. Moshen Rezai en esos días sonaba como candidato a presidente de la nación islámica. Corea del Sur alegó que quería colaborar con la distención diplomática que por entonces proponía el presidente de EE.UU. Barak Obama, por eso analizaba invitar a Rezai.

La respuesta de la Cancillería, firmada por el vicecanciller Eduardo Zuaín, fue contundente: se le advirtió a Corea del Sur que la Argentina si Rezai viajaba pediría la extradición y, por lo tanto, que se lo detuviera.

"Deseo manifestarle que, de concretarse la invitación y visita del funcionario mencionado y/o de cualquier otra persona que se encuentre en la misma situación, nuestro país solicitará la inmediata aplicación del tratado de extradición firmado entre la República Argentina y la República de Corea y que entró en vigor el 9 de noviembre del año 2000", dice la respuesta de Zuain fechada en Buenos Aires el 25 de abril de 2014.

La documentación, a la que tuvo acceso Télam, fue ofrecida como prueba para el juicio en el que se ventilará la denuncia realizada por el fallecido fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, en 2015, quien sostuvo que el memorándum firmado en enero de 2013 entre Argentina e Irán tuvo por objetivo dar impunidad a los acusados a cambio de reflotar relaciones comerciales con el país persa.

El pedido

La Cancillería le envió esa respuesta a Corea del Sur luego de una consulta que realizó el cónsul general de esa sede diplomática, Joyoung Jeon, a quien oficiaba como Representante Especial para Asuntos de Terrorismo, Fernando Lerena.

La agencia Télam accedió a la saga de documentos –incluso aquellos de carácter confidencial- que generaron esa respuesta por parte de la Argentina.

La saga se inició el 23 de abril de 2014 cuando Jeon se entrevistó con Lerena y puso de manifiesto que, ante la mejora en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos e Irán, la República de Corea quería "dar un paso adelante en señal de apoyo a ese acercamiento, mejorando sus propias relaciones bilaterales con Irán", según quedó reflejado en un documento confidencial de la Cancillería.

En aquel encuentro, Jeon anunció que su país pretendía invitar a Rezai y que le preocupaba la reacción de Argentina ante esa invitación, toda vez que estaba vigente, desde el 2000, un tratado de extradición entre ambos países y que sobre el ciudadano iraní pesaba una alerta roja de Interpol solicitada por las autoridades judiciales argentinas en el marco de la causa AMIA.

Tras la respuesta, Cancillería le notificó la situación al Juzgado Federal Nº 6, entonces a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. También se anticipó que "en caso de recibirse cualquier otra información sobre el tema" iba a ser puesta "en conocimiento" de ese juzgado "a la brevedad".

Los acusados del ataque terrorista a la AMIA sobre quienes pesan las circulares rojas son Mohsen Rabbani (ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires), Ali Fallahijan (ex ministro de Inteligencia), Mohsen Rezai (comandante de la Guardia Revolucionaria iraní), Ahmad Reza Asghari (tercer secretario de la embajada en Buenos Aires) y Ahmad Vahidi (ex ministro de Defensa iraní). El ataque terrorista contra la mutual judía se perpetró en 1994 y causó 85 muertes.