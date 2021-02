El director periodístico de El Destape, Roberto Navarro, diálogo con Dady Brieva en "Volver Mejores" (El Destape Radio) y se mostró "muy dolido" por lo ocurrido con Horacio Verbitsky y el ministerio de Salud, Ginés González García, que trajo como consecuencia el pedido de su renuncia. "Hoy estábamos contentos porque llegan dos millones de vacunas la semana que viene y aparece esta barbaridad. Está lleno de personas ancianas, enfermas, tenemos 50 mil muertos. ¿Cómo es esto que vos te vacunás? Es intolerable". Mientras que sumó: "A mí me parece muy bien que haya despedido al ministro. Es una pena porque ha hecho grandes cosas por este país, pero hay cosas que no se pueden tolerar".

Con respecto a lo ocurrido, no dudó en mostrar su bronca y en apoyar a la molestia generalizada: "Esto que se hizo está mal y la gente que está enojada, tiene razón. La verdad es que estoy muy enojado y dolido porque yo no soy un inocente. Creo que atrás de estas cosas, además de la inmoralidad de la vacunación, hay alguna operación. La verdad es que, esta mañana, cuando me enteré que el programa de Ari (Lijalad) había aparecido Horacio Verbitsky y había hablado cinco minutos, solo para contar eso. No quiso contar lo que iba a escribir el domingo, simplemente dijo que se había vacunado con Ginés".

También se puso en lugar de los periodistas que se encontraban en el programa cuando ocurrió la declaración: "Sus compañeros se quedaron sorprendidos, imaginate. Se quedaron en silencio, sin saber que decir, de la barbaridad que estaban escuchando. Verbitsky le hizo un daño a sus compañeros y a la radio, tirando esa porquería sobre la mesa. Estoy muy dolido con lo que ocurrió, no sé de qué se trata todo esto". Y remarcó: "Esperemos que en unos días esto quede atrás y haya un control muy férreo de las vacunas, que se respete a la gente que está esperando hace tanto tiempo y tiene problemas de salud... Están viendo como se juntan cuatro amigos en una habitación y se vacunan".

Su mensaje en redes sociales:

Siguiendo la misma línea, Navarro dijo que en medio de la pandemia "la gente tiene mucho miedo" y recordó que las muertes ya suman más de 50 mil. "Si vos te vacunás, a las pocas semanas, podés vivir tranquilo. Si no, dentro de unas semanas, podés estar muerto. Hay una definición ética y moral ahí, muy fuerte y se violó. Hoy deberíamos estar hablando de Larreta y de que, a los 10 minutos, la gente no se podía inscribir. Del desastre en el plan de vacunación de los antivacunas, diría yo", agregó en relación a las polémicas declaraciones del periodista.

Más allá de las molestias por la inmoralidad, el director de El Destape afirmó: "Me sentí muy mal porque pasó en mi casa, en la casa de todos compañeros de él que estaban ahí. Ari pidió disculpas porque no pudo reaccionar en el momento, se quedó helado y no sabía que decir". Y siguió: "Se metió solo, el secretario de Ginés lo llamó y después vino Verbitsky a hablar de que se vacunó. ¿Qué es esto? ¿Somos inocentes? Si se querían cargar al ministro, no sé, hubiesen hecho otra cosa. O hacelo en tu casa si querés hacerlo. Acá hay un grupo de personas que se rompen el culo, somos perseguidos y censurados. Hay gente que se suscribe y que apoya. Viene a hacer esto ahí, en frente de los muchachos jóvenes, estoy muy enojado".

Con respecto a las críticas al Gobierno de Alberto Fernández, aseguró que "la mayoría de los golpes que se come son sin razón" por operaciones o mentiras. Pero remarcó: "Esto es con razón, sucedió. Vos podés hacer todo bien pero te mandás una así y no te perdonan, no está mal". Mientras que sentenció, a futuro: "Va a ocupar el lugar (Carla) Vizzotti, queda en buenas manos.

La explicación de Navarro: