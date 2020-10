Daniel Gollán: "No tomar una cerveza no tiene comparación con perder a un ser querido" El funcionario provincial detalló que si uno mira el nivel de gente que se contagió en este último tiempo "no es un porcentaje alto".

10 de octubre, 2020 | 14.56 El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, explicó la continuidad del "aislamiento social preventivo y obligatorio" en la Provincia de Buenos Aires y apuntó que "no tomar una cerveza no tiene comparación con perder a un ser querido". El relato sobre el COVID en la Ciudad "En la PBA si uno mira el nivel de gente que se contagió en este último tiempo no es un porcentaje alto. Este bajo nivel significa un riesgo porque mucha gente se puede enfermar pero también significa que la gente cumplió el aislamiento. Los municipios más complicados son aquellos donde hay una población alta, porque son más difíciles de controlar", aseguró el funcionario provincial. En diálogo con El Destape Radio, el ministro aseveró: "Algunos de los municipios complicados son Mar del Plata, Bahía Blanca y San Nicolás. Mar del Plata está arriba de La Matanza en la cantidad de casos y tienen 3 veces menos población. En los casos complicados si no tomas una medida drástica de cerrar todo 3 semanas le corres siempre atrás al virus. No tomar una cerveza por una vez en la vida no tiene comparación con perder un ser querido". Por último, Gollán también explicó sobre la vuelta a clases presenciales: "Se puso en marcha un plan de 45 mil trabajadores que van a dar apoyo a ese porcentaje de chicos y chicas que quedaron más aislados de las clases". Provincia realizará nuevas aperturas a partir del 19 de octubre Luego de la conferencia del presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof anunció que “vamos a proceder a una apertura gradual, condicionada e intermitente de ciertas actividades en el conurbano”. El gobernador, quien realizó los anuncios desde la residencia de La Plata ya que se encuentra aislado por haber sido contacto estrecho con una persona que resultó tener COVID, explicó que “mientras sigan cayendo los casos, a partir del 19 de octubre vamos a abrir actividades. Las mismas están condicionadas en la medida que los casos sigan bajando, si hay rebrotes retrocederemos”. Además detalló que, si las aperturas tienen buenos resultados “cada 15 días incorporaremos nuevas actividades”. En ese sentido Kicillof remarcó: “En la primera etapa de las tres previstas, se va a proceder a una apertura con protocolos en relación al personal auxiliar de casas particulares, restaurantes y bares al aire libre, gimnasios al aire libre, y obras y construcción en parques industriales y multifamiliares”. La mayor cantidad de aperturas también estará condicionada a que los casos continúen bajando y las camas se sigan desocupando. MÁS INFO Coronavirus en Argentina Provincia realizará nuevas aperturas a partir del 19 de octubre Por Belén Bartoli TWITTER

