Francos minimizó la movilización del 24 y negó la represión a jubilados

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le quitó peso a la masiva movilización de esta tarde por el 49° aniversario del Día de la Memoria y afirmó que no la vio. En diálogo con El Destape AM 1070 afirmó: "No vi la manifetstacion, no la he seguido".

Luego, la entrevista al jefe de gabinete viró hacia lo que fueron las últimas marchas en favor de los jubilados y terminó en un cruce entre el periodista de Palo y Zanahoria, Mariano Martín, y Francos. El conductor le hizo notar al funcionario que por más que una movilización sea masiva, como la que se vio hoy, si no hay presencia policial la marcha suele ser de forma pacífica y sin incidentes.

Marcha por jubilados en el Congreso que terminó con más de 100 detenidos y cientos de heridos

Francos afirmó que la de hoy no era marcha para que hubiera presencia policial porque "no es un reclamo al Gobierno", algo que -dijo- no sucedió con las últimas movilizaciones por los jubilados. "En esa marcha se prepararon, la habían organizado por eso la Policía se había preparado para preservar las vidas humanas", analizó Francos sobre la manifestación que terminó con la internación del fotógrafo Pablo Grillo que aun hoy sigue peleando por su vida tras haber recibido el impacto de un proyectil en la cabeza.

"No se cuáles son las marchas en las que reprimieron a los jubilados. Eso es lo que estuvo totalmente armando... Si usted se refiere a las últimas dos concentraciones en la Plaza de los dos Congresos esas dos estuvieron totalmente armados", defendió el jefe de Gabinete y tras un ida y vuelta con el periodista cortó la entrevista.