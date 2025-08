Secretario general de la UTEP: "Esperamos que la marcha a San Cayetano sea multitudinaria y pacífica"

“Esperamos que mañana se exprese con mucha masividad el pueblo trabajador en las calles y que sea el comienzo de un proceso de articulación”, sostuvo el secretario general de UTEP.

En la previa a una nueva movilización a San Cayetano, Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), compartió su expectativas sobre la marcha. “Mañana va a ser una jornada importante y masiva que además se va a multiplicar en varias provincias”, remarcó, en diálogo con El Destape 1070.

En cuanto a la organización, el referente del sector de la economía popular afirmó que se logró "armar un esquema de articulación con la CGT, la CTA, todos los movimientos populares, estudiantes, jubilados que se va a manifestar masivamente en las calles”. Tanto La Campora como el Movimiento Derecho al Futuro van a participar. “Esperamos que sea una movilización multitudinaria y pacífica porque lo que queremos demostrar es el descontento de todos los sectores”, añadió.

“Esperar reacción del Gobierno más que replegar su aparato represivo no vemos posible porque es un gobierno que se caga en todo lo que le pasa el pueblo argentino”, manifestó el dirigente de la UTEP. Aunque no tiene grandes expectativas, pues "el Gobierno eligió el camino de la violencia represiva”,

En cuanto a la unidad de un gran frente opositor, Gramajo analizó: “Esta articulación es muy amplia, muy diversa, llena de contradicciones. Pero acá lo que ponemos por delante son los problemas del conjunto del pueblo argentino y creemos que con ese espíritu se pueden construir esquemas de unidad amplios”.

“Esperamos que mañana se exprese con mucha masividad el pueblo trabajador en las calles y que sea el comienzo de un proceso de articulación”, agregó.

El objetivo de vencer a Milei en las elecciones

Consultado sobre el armado electoral para las próximas elecciones legislativas, Gramajo aclaró que él no habla por su referente Grabois. "Mi opinión sobre el debate que está intentando dar Juan es que para nosotros no es un problema de una estrategia electoral, es un problema político”

“Hay que abrir los debates para tener chances de ganar una elección. Hay que dar el debate sin miedos y sin prejuicios", subrayó y cerró: “Tenemos un enemigo muy grande y muy poderoso”

A qué hora arranca la movilización por San Cayetano

La marcha partirá a las 8 de la mañana desde Liniers, donde se encuentra la iglesia del santo patrono del trabajo, y confluirá en el trayecto a Plaza de Mayo con distintas columnas que se irán sumando a la concentración frente a la Casa Rosada.