Pichetto, contra Caputo: "Tiene un problema psicológico con el Congreso y lo desprecia"

El diputado nacional y presidente del bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por evadir las interpelaciones para las que lo convocó el Congreso de la Nación.

"Caputo desprecia al Congreso", consieró Miguel Ángel Pichetto, después de que el ministro de Economía evitara múltiples convocatorias de la Cámara de Diputados para que dé explicaciones sobre distintas decisiones económicas del Gobierno.

Asimismo, el diputado agregó: "Luis Caputo tiene un problema psicológico con el Congreso". A principios de octubre, la cámara baja del Congreso resolvió citar a Caputo para que responda preguntas frente a los parlamentarios. La oposición consideró que era necesaria una explicación oficial sobre los acuerdos que el Gobierno firmó con Estados Unidos, después de que el secretario del Tesoro de ese país, Scott Bessent, anunciara un swap por 20 mil millones de dólares. Sin embargo, no asistió.

La reforma laboral en el Congreso

Desde que La Libertad Avanza (LLA) ganó las elecciones, el presidente Javier Milei advirtió que el primer desafío del oficialismo con la nueva composición del Congreso sería el de aprobar cuatro reformas: la laboral, la previsional, la tributaria y la penal.

Sobre la reforma laboral, Pichetto expresó: "Ampliar la jornada laboral no va a pasar". "La reforma laboral no es la solución mágica para un contexto recesivo", infirió y agregó: "Todos los problemas de gobiernos no peronistas comenzaron con la reforma laboral".

Además, cuestionó los proyectos de reforma laboral que presentó el oficialismo en la Cámara de Diputados, como el que firmó la legisladora santafesina Romina Diez. "El proyecto de reforma laboral que presentó la diputada Diez es aberrante", opinó Pichetto.