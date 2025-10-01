El secretario general del sindicato de La Bancaria y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Sergio Palazzo, habló este martes para El Destape 1070 y opinó sobre la situación actual del Gobierno del presidente Javier Milei, tanto en el plano político como en el económico, al asegurar que el mandatario "perdió la legitimidad democrática" y que desde el Ejecutivo "generan la sensación de ser improvisados" en cuanto a las últimas decisiones posteriores a la elección bonaerense del 7 de septiembre. Se refirió también a la situación cambiaria del país ante el recrudecimiento del cepo el viernes pasado.

El dirigente sindical hizo hincapié, entre otras cosas, a la relación del Ejecutivo con las billeteras virtuales, situación por la cual desde La Bancaria reclaman hace años que las estas sean tratadas en igualdad de condiciones con los bancos tradicionales. "El gobierno tuvo la intención de que las billeteras virtuales absorbieran el pago de jubilaciones", explicó, a partir del anuncio de descuentos que el Ministerio de Capital Humano lanzó esta semana para los jubilados que tengan sus propias carteras digitales, ante la falta de dólares que tiene en vilo al Ejecutivo y que implicó el endurecimiento del cepo.

Palazzo opinó "en la justicia está en cámara el tema del oro", el cual según dijo "está en Londres". Con tono crítico, planteó además que en el oficialismo "se niegan a dar las respuestas de dónde tienen el oro” y recordó que "la cámara deberá resolver en estos días sobre este tema".

Respecto a la política exterior, Palazzo se mostró escéptico sobre la reciente gira oficial a Estados Unidos: "Esta visita del Presidente a EEUU no va a rendir muchos frutos". Al tiempo que remarcó que "los norteamericanos no van a gastarse la plata que no tienen". En la misma línea, advirtió que "si usted es jubilado no va a recibir un peso de Trump" y fue categórico al señalar que "si no existiera el Banco Central, no podrían recibir la ayuda de Trump", refiriéndose a la demanda libertaria de cerrar el Banco Central.

Sergio Palazzo afirmó que "el peronismo va a ganar a nivel nacional" en las elecciones de octubre

Las críticas también se trasladaron al plano electoral. Con confianza en la continuidad de Fuerza Patria, expresó que se imagina "el mismo escenario electoral que el siete de septiembre" y aseguró que “las condiciones por las que ganamos el 7 de septiembre siguen vigentes". En ese tono afirmó, de forma contundente, que "el peronismo va a ganar a nivel nacional". Y respecto a las internas vigentes en la coalición opositora, el candidato a diputado de Fuerza Patria explicó que "nuestros problemas internos están mucho más ordenados que los de los otros partidos".

Sobre el escándalo que envuelve al candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, Palazzo sostuvo que "Espert no tiene la habilidad moral para ser presidente de la comisión de presupuesto" y apuntó contra la gestión actual: “Milei decidió perder la legitimidad democrática”. En paralelo, marcó diferencias internas al afirmar que “nuestros problemas internos están mucho más ordenados que los de los otros partidos" y concluyó con un reclamo gremial: "la CGT tiene que tener un secretario general único y un programa confrontativo con el gobierno".