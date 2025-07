Diego Berger, el coordinador de Proyectos Especiales de MEKOROT, la empresa israelí que se volvió viral en los últimos días por su interés en comprar la administración de Aguas Argentinas (AYSA), habló esta tarde con El Destape 1070 sobre los intereses de la compañía en el país y aseguró que "todo el mundo por ignorancia está diciendo que nosotros nos queremos llevar el agua", agregando que en la empresa creen que "el sector hídrico tiene que ser público". Aseguró además que, de acuerdo a la ley israelí "es responsabilidad del Estado administrar el agua para todos".

El directivo de la compañía descartó que hayan presentado una oferta para comprar AYSA, dado que en este momento están trabajando "como asesores para mejorar el funcionamiento de la compañía en todas las provincias". Cuando se le preguntó sobre si cree que la compañía estatal debe ser privatizada, Berger aseguró que "el problema que tiene la Argentina" es que hay zonas que "consumen de manera desigual la cantidad de agua", incluso "mucho más de lo que necesitan". "En Buenos Aires es impresionante la cantidad de agua que consumen", aseguró, afirmando que eso repercute en la calidad del servicio que la compañía puede prestar, dado que "la gente que no le da valor al agua, la derrocha".

"Todo el mundo me dice cipayo y que nos queremos quedar con el agua. Hablan por desconocimiento y sin entender", aseguró Berger. "Me acusan de querer llevarme el agua del acuífero guaraní. No sé cómo podría yo llevarme al acuífero Guaraní en una valija", afirmó sobre ese punto. "Creo que hasta lo dicen por odio", dijo.

Berger explicó además que lo que pretenden es "poder acompañar a AYSA en todas las provincias del país", respetando "la pública administración del recurso hídrico". "La ley israelí sostiene que el agua es un derecho que debe ser suministrado para todos" y que eso se tiene que hacer "desde el Estado". A modo de sugerencia, explicó cómo es el modelo sostenible del agua en Israel: "En Israel el sistema hídrico no se sostiene por fondos públicos, sino por lo que es el Fondo del Agua. De ahí salen los recursos para sostener el sistema, sin meter mano en el tesoro nacional". Indicó además que eso "es monitoreado" por el Estado israelí.

Diego Berger, coordinador de proyectos especiales de MEKOROT.

Berger: "El agua es un asunto estratégico"

Reivindicando la necesidad de que sea el Estado quien administre y regule el recurso hídrico en el país, el directivo de MEKOROT resumió cómo fue que la empresa empezó a operar en Israel y de qué manera está manejada actualmente. "MEKOROT nace en el año 1937, es decir antes que el Estado de Israel", explicó. "Osea que en el '37 ya se había leído de que se iba a necesitar administrar el agua", continuó, a lo que remarcó que "una vez creado el Estado judío, fue el mismo Estado quien compró todas las acciones de la compañía, dado que se tuvo dimensión de lo estratégico de administrar el recurso".

Sin embargo, insistió también en la necesidad de una gestión que haga hincapié en la obligación de cuidar el agua. "Nosotros tenemos una educación que nos obliga a ser responsables con el consumo. Todo derecho implica una obligación. Y aquí nadie obliga a nadie a ser responsable con el uso del agua", señaló al final el directivo de MEKOROT.