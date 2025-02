Lourdes Arrieta puso en duda que Ficha Limpia sea aprobado en el Congreso

La diputada libertaria mendocina Lourdes Arrieta puso en duda que el Gobierno junte los votos necesarios para que el proyecto de Ficha Limpia sea sancionado en el Congreso. La legisladora argumentó que los daños que produjo el escándalo cripto puede complicar los planes del oficialismo de ahora en más.

“La prioridad hoy en extraordinarias era aprobar la suspensión de las PASO y creo que un gesto de pureza y de dignidad política es que se apruebe Ficha Limpia”, señaló Arrieta. Sin embargo, condicionó la votación: “Nosotros también pedimos ficha justa y después sucede todo el escándalo de Libra. Al final no sabes cómo va a terminar todo esto porque pedíamos una cosa y ahora se desata un escándalo que nos daña a todos los argentinos”.

“Ninguno que haya sido juzgado y que se haya comprobado con sentencia firme debería ser candidato", afirmó en dialogó con Mariano Martin y el equipo de Palo y Zanahoria en la tarde de El Destape 1070. Al mismo tiempo, sostuvo: "Creo que todos los que apoyamos al Presidente, el proyecto de un país liberal, estamos un poco desorientados, no sabemos qué postura está tomando el Ejecutivo más allá de que hayan dicho que se investigue, creo que como argentinos pedimos que se investigue en la justicia”.

“Creo que el Presidente está mal asesorado en el tema Libra. Decir que el kirchnerismo filtró un crudo no es la mejor estrategia y no debería ir por allí. Es una buena decisión que la Oficina Anticorrupción lo investigue”, añadió. En esa línea, remarcó: “Quiero pensar y creer que no existió tan soborno y me parece triste que se pagara por una recomendación de inversión en criptomonedas y al estar involucrada Karina, hermana y Secretaria General de la Presidencia, debería bajar el perfil y si una cosa así hubiera pasado en otro gobierno las personas involucradas hubieras dado un paso al costado”.

Al mismo tiempo, indicó: “Creo que Karina debería dar un paso al costado, no sé si renunciar”. Además, sostuvo que "como argentina y como legisladora nacional", le da "mucha pena que sea tan difícil llegar al Presidente y que para algunos extranjeros sea tan accesible”.

PASO y Lijo: qué dijo Lourdes Arrieta

Por otra parte, dijo que la "suspensión de las PASO va a salir en el Senado”. A su vez, la diputada reconoció que “está en duda todavía en pliego de Lijo”.

El Gobierno no avanzará por decreto con el pliego de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia en caso de que no avance en el Senado. El presidente Javier Milei tiene en vista nombres para que acompañen la candidatura de Manuel García-Mansilla y buscará retomar la agenda pública en medio del escándalo cripto.

Según señalaron fuentes de Casa Rosada a El Destape, el Gobierno retirará los pliegos si no tiene el avala legislativo e incluirá dos jueces ultralibertarios: Ricardo Rojas y Ricardo Ramírez Calvo.