Gremio de pilotos advirtió: "El Gobierno nos empuja permanentemente al conflicto"

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, advirtió sobre la complicada situación actual: "El Gobierno nos empuja permanentemente al conflicto". "Hay un planteo del Gobierno, entre todos los decretos de desregulación, que cambió las normas de actividad de la tripulaciones: pilotos, tripulantes de cabina, etcétera", explicó en diálogo con El Destape 1070 y también señaló que el Gobierno cambió, "de manera muy irresponsable y sin estudios médicos, cómo se da la prestación laboral a bordo".

Además, alertó que la actual gestión cambió "los requerimientos y las formas de descanso a bordo". "Denunciamos que es una grave amenaza a la seguridad aérea, por la forma en que se dictó y por la irresponsabilidad con la que se hizo", explicó y agregó: "Fueron tan brutos, y analizaron tan poco, que un piloto pasaría a tener menos vacaciones de lo que dice el Convenio Colectivo de Trabajo. Un piloto tendría 14 días de vacaciones cuando un empleado de comercio básico, o alguien que tomas sin antigüedad para atender un maxikiosco, tiene 15".

¿Medidas de fuerza?

El dirigente gremial no cerró la puerta a un posibles medidas de fuerza durante las vacaciones de invierno, a mediados de julio. "Sin perjuicio de que hagamos medidas de fuerza o no, los vuelos van a estar complicados", dijo. "Hay dos patas: una es una asamblea general extraordinaria de pilotos, que vamos a llevar adelante el jueves, donde seguramente va a haber continuidad del plan de lucha para definir la implementación de medidas. Y, sin perjuicio de lo que pase en esa asamblea, las empresas a esta altura del mes no han sacado los planes de vuelo y esto se debe a que no pudieron adecuar su software ni los aviones, con lo cual eso va a dar lugar a decenas y centenas de cancelaciones", explicó el titular de APLA.

Luego, el dirigente gremial señaló: "Estamos hablando de cerca de 300 vuelos que se van a ver afectados, que no se van a poder hacer por la forma negligente en que la Secretaría de Transporte cambia esta norma". "Si las empresas quisieran reprogramar esos vuelos porque no tienen los recursos necesarios tendrían que repartir los vuelos de manera distinta. Por eso, por más que no hubiera medidas de fuerza, la programación comercial, por cómo están vendidos los vuelos, no se pueden realizar", agregó.