El editorial de Roberto Navarro en TTxB: "Trump o Argentina"

En su editorial en Te Toman por Boludo (TTxB), que sale por El Destape 1070, el periodista Roberto Navarro planteó que en las elecciones del domingo 26 de octubre se elegirá entre Donald "Trump o Argentina".

"Cuando Milei ganó pensamos que había ganado un loco, luego con el tiempo nos dimos cuenta que era un tipo cruel, una basura", comenzó el director de El Destape en el editorial del domingo 19 de octubre. "Hoy sabemos que Milei es un vendepatria", continuó.

Luego, indicó: "Milei en dos años tuvo dos recesiones, tuvo que ir a correr a Estados Unidos dos veces a pedir plata, cayó el poder adquisitivo de los trabajadores privados, cayó el empleo, hay récord de cheques rechazados, hay récord de endeudamiento familiar".

"Como a Milei le dijeron 'tenés que ganar porque si no te dejamos solo', empezó a ver cómo hacer para ganar", siguió. Entonces, explicó que la página oficial de conteo de votos tendrá un número a nivel nacional, algo particular en una elección legislativa en el que no están los mismos sellos en todas las provincias. "El tema es que él dijo en los 24 distritos sumo La Libertad Avanza, pero no sumo todos los peronismos que hay: sumo todos los que se llamen Fuerza Patria", siguió Navarro y profundizó: "Milei dejó en ese conteo afuera a Formosa, de Insfrán; a La Rioja, de Quintela".

"Armó un conteo para hacer trampa. El peronismo va a ir a la Justicia el lunes", siguió el periodista y sentenció: "La elección le va a dar mal".