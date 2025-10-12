El editorial de Roberto Navarro en TTxB: "El negocio secreto de Milei, Caputo y Majul”

En medio de la confirmación del salvataje del gobierno de Estados Unidos a la Argentina, Roberto Navarro hizo su editorial en Te Toman por Boludo y afirmó que "Caputo y Bessent son socios” y los calificó como “traders” porque “no se ocupan de la economía real". “Son timberos y hacen negocios juntos", disparó en El Destape 1070.

En su editorial de este domingo en El Destape 1070, el periodista Roberto Navarro lanzó una dura advertencia sobre el rol de Estados Unidos en la economía argentina y la complicidad de sectores del poder local. “Estos atorrantes que están en el poder, apoyados por los grandes empresarios nacionales que lo aplauden cuando da discursos, por los gobernadores caretas, por los legisladores que ahora se venden nuevamente, que hablan con el JP Morgan. Eso estamos viviendo”, afirmó con contundencia.

Navarro se refirió al reciente acuerdo financiero entre Argentina y Estados Unidos, que incluye la compra directa de pesos argentinos y un swap de 20 mil millones de dólares para el Banco Central y lo calificó como una maniobra de sometimiento: “No es un rescate. Es una invasión. Lo dijo el secretario del Tesoro en la televisión norteamericana. Míralo.”

Según el periodista, el discurso oficial estadounidense no oculta sus intenciones: “Argentina es un faro de Latinoamérica.” En este marco, Navarro remarcó que el Tesoro norteamericano habla abiertamente de “transferencia de dinero” y de “comprar bajo y vender alto”, en referencia a la lógica especulativa detrás del acuerdo. “Poner monedas, vender alto es llevarse nuestros tesoros. Dijo que nos obliga a sacar a China. Lo dijo todo. No hace falta un debate entre lo que diga Majul y lo que digo yo. Ellos lo han dicho. No esconden nada.”

También lamentó la falta de respuesta institucional frente a estas declaraciones: “Me hubiera gustado un documento del PJ o de la CGT. ¿Saben quién contestó? La embajada china.”

Navarro leyó parte del comunicado oficial del gobierno chino, que calificó las declaraciones del Tesoro estadounidense como “provocadoras” y propias de una “mentalidad de guerra fría”, denunciando el intervencionismo en asuntos soberanos. “Los chinos sí contestaron. Esos chinos que como dijo Milei, te ayudan sin pedirte nada. Ahora están diciendo: ‘Me toman por boludo, ¿cómo? Ahora me sacan y me lo dicen en la cara.’”

Finalmente, el periodista apuntó contra el FMI y su respaldo explícito a las políticas de ajuste: “Están en campaña para que gane. Ya están diciendo que tenemos que apoyar un plan en donde nos bajen los sueldos y las jubilaciones 40 o 50%. Lo dijo Georgieva.”