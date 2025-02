Crónica de una muerte anunciada: el editorial de Roberto Navarro

El conductor y periodista Roberto Navarro aseguró que el plan económico que impulsa el presidente Javier Milei "no puede terminar de otra manera que no sea en tragedia" porque implica un "recorte de gastos" hacia las provincias que deja sin financiamiento el combustible de los patrulleros, el salarios de los médicos y enfermeros, el mantenimiento de las rutas y la prevención y el combate de los incendios. "Todo por bajar un poco la inflación, de manera precaria", se quejó.

En su editorial durante El Pase, por El Destape AM 1070, Navarro cuestionó que las provincias recibieron "un 75% de lo que les corresponde" de coparticipación por parte del Gobierno nacional, una situación que afecta fuertemente el financiamiento de sectores clave de todas las jurisdicciones. "Hablamos de un enorme sufrimiento y de perdida de vidas y todo por bajar un poco la inflación, de una manera tan precaria, que estamos todos temblando a ver cuándo explota y cuando se va el dolar a la mierda y cuando vuelve la inflación", planteó Navarro.

Si bien mencionó el caso de la provincia de Buenos Aires, que es productora del 38% de lo generado en todo el país pero que recibió "una cuarta parte de lo que le corresponde", el fundador de El Destape remarcó que es un flagelo que padecen muchos otros distritos. "Falta plata en energía, transporte, agua potable, vivienda, seguridad y salud. La Provincia recibió $780 mil millones menos en seguridad el año pasado. No sólo no van a poder comprar más patrulleros", criticó.

En esa línea, llevó ese mismo caso pero a otras jurisdicciones. "En todo el país te dicen 'Roberto no sólo no tengo para comprar patrulleros, no tengo para ponerle nafta'. Si no hay policía en la calle, ¿qué piensan que va pasar? Los homicidios en Argentina vienen bajando hace 10 años, son la mitad de lo que son en Chile, Uruguay. Pero si no tenes plata para el patrullero sin duda va a subir", advirtió.

En qué y cómo repercute la falta de inversión estatal

Para el periodista, esta es una constante que también afecta en la "falta de plata para las escuelas, para arreglarlas, para pagarle a los maestros"; en que "los médicos no pueden ir a trabajar porque no pueden pagar el transporte"; en el "exceso de mortalidad" en las rutas de Córdoba durante el 2024 por la falta de mantenimiento; y en la poca prevención y combate de incendios como el que actualmente está quemando miles de hectáreas en El Bolsón, Río Negro.

"En este momento se está incendiando el sur de país. Esa gente está abandonada. Esta abandonada por Milei, por la política, por los medios de comunicación y por la sociedad también, porque no se le reclama a Milei por ese abandono que está haciendo", alertó.

En este contexto, el periodista recordó que el Presidente la semana que viene volverá a viajar una vez más a Estados Unidos para "estar otra vez en esos festejos de la derecha" en desmedro de visitar localidades nacionales. "No fue a Santiago del Estero, a Chaco, a Jujuy, no conoce su país, no lo recorre, no le importa. Y parece que no le importa a nadie", resaltó.