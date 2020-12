Video: se cumplen 15 años del "chau al FMI" de Néstor Kirchner

Hace 15 años, Néstor Kirchner anunció una decisión que marcó el rumbo en la política de su gobierno: la soberanía nacional a través de la independencia económica. Ese año se pagó la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI), poniendo fin a las auditorías del organismo en Argentina.

"Nos quisieron meter en el alma la certeza de que la realidad es intocable. Nos quieren convencer que son tan grandes las dificultades que es mejor que nada cambie", manifestaba Kirchner en aquel entonces, y agregaba: "Creemos, sin embargo, que nuestro futuro será hijo de nuestra capacidad para articular respuestas colectivas y solidarias en nuestro compromiso con la defensa del interés conjunto".

Tanto tiempo después, volvemos a encontrarnos en una situación similar y cae en las manos de quienes acompañaron esa decisión entonces, seguir el mismo rumbo para asegurar la sustentabilidad económica y el futuro de nuestro país.

Revelan un detalle único en el busto de Néstor Kirchner

El senador nacional Mariano Recalde reveló un detalle en el busto de Néstor Kirchner que a primera vista pasa desapercibido. La figura tiene una curita en la frente simbolizando el recuerdo de su asunción del 25 de mayo de 2003 cuando un camarógrafo le cortó sin querer la frente con el golpe de su cámara.

"El busto de Néstor en Casa Rosada tiene un detalle genial", escribió Recalde en su cuenta personal de Facebook. El busto fue realizado por el artista Fernando Pugliese y pocos dieron cuenta del detalle en la frente.

La imagen muestra un rasgo de la personalidad de Néstor Kirchner. El ex presidente tenía siempre la intención de meterse en medio de la multitud, pese a que los custodios le recomendaban que no lo hiciera. El día de su asunción, no fue la excepción y recibió el involuntario golpe en la frente que fue inmortalizado.